定罪率低 加州檢長：仇恨犯罪難起訴

佛萊斯諾城市學院舉行「聯合起來反對仇恨」的峰會，邦塔(右二)表示，仇恨犯罪是出了名的難以起訴。(EMS提供)

加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)近日向少數族裔媒體(Ethnic Media Services，簡稱EMS)表示，加州報告的仇恨犯罪 數量不斷增加，但定罪率仍然很低。

佛萊斯諾市立學院舉行「聯合起來反對仇恨」的峰會，期間邦塔表示，仇恨犯罪是出了名的難以起訴。「仇恨犯罪需要證明犯罪意圖，根據法條設計，仇恨犯罪必須源於仇恨因素，而這往往難以確定。」

邦塔指出，仇恨犯罪是作為量刑加重的考慮因素，是被視為額外的條件。「當你已經被指控攻擊或毆打罪，當仇恨犯罪再定罪成功後，刑期可能會增加二到五年。」他建議受害者收集盡可能多的證據了解嫌疑人的動機。

去年6月，州檢察長辦公室發布了「2022年加州仇恨犯罪報告」，指出該州的仇恨犯罪事件增加了20.2%，從2021年的1763起增加到2022年的2120起。針對非裔社區的仇恨犯罪仍最為普遍，從2021年的513起增加到2022年的652起，增幅為27.1%。而針對亞裔 的仇恨犯罪則從2021年的247起減少到2022年的140起，降幅為43.3%。

加州涉及性取向偏見的仇恨犯罪增加29%，從2021年的303起增長為次年的391起。然而在2100多起仇恨犯罪中，只有52起被成功定罪。

報告指出，大多數舉報的仇恨犯罪從未進入法庭，各地地檢處僅起訴了456起案件。

分裂的政治言論是誘因之。邦塔指出仇恨自古以來就存在，人們需要互相照顧關心，並致力於推廣一個主張，即對任何一個人的仇恨就是對所有人的仇恨，這是不可接受的。他說，針對亞裔長者的暴力仇恨事件增多，讓他也為自己的母親而感到擔憂。

他提到前總統川普(Donald Trump)在競選活動中，使用了具有分裂性的言論，助長了仇恨的勢頭。「我們的領導人使用最毒辣、最仇外的語言，給予其他人使用仇恨言論的許可。」

當天的峰會中，社區還舉辦了多場研討會，其中社區聯盟(The Community Alliance)執行主任羅茲(Mike Rhodes)表示，佛萊斯諾及其周邊城市充斥著仇恨活動，但其中很多都沒有被警員報告。

「社區許多人都不信任警員，當仇恨犯罪的事件被報告後，往往會遭到警局的忽視。」當天，佛萊斯諾設立了警務諮詢台，傾聽民意。