我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

定罪率低 加州檢長：仇恨犯罪難起訴

記者王子涵╱舊金山報導
佛萊斯諾城市學院舉行「聯合起來反對仇恨」的峰會，邦塔(右二)表示，仇恨犯罪是出了名的難以起訴。(EMS提供)
佛萊斯諾城市學院舉行「聯合起來反對仇恨」的峰會，邦塔(右二)表示，仇恨犯罪是出了名的難以起訴。(EMS提供)

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)近日向少數族裔媒體(Ethnic Media Services，簡稱EMS)表示，加州報告的仇恨犯罪數量不斷增加，但定罪率仍然很低。

佛萊斯諾市立學院舉行「聯合起來反對仇恨」的峰會，期間邦塔表示，仇恨犯罪是出了名的難以起訴。「仇恨犯罪需要證明犯罪意圖，根據法條設計，仇恨犯罪必須源於仇恨因素，而這往往難以確定。」

邦塔指出，仇恨犯罪是作為量刑加重的考慮因素，是被視為額外的條件。「當你已經被指控攻擊或毆打罪，當仇恨犯罪再定罪成功後，刑期可能會增加二到五年。」他建議受害者收集盡可能多的證據了解嫌疑人的動機。

去年6月，州檢察長辦公室發布了「2022年加州仇恨犯罪報告」，指出該州的仇恨犯罪事件增加了20.2%，從2021年的1763起增加到2022年的2120起。針對非裔社區的仇恨犯罪仍最為普遍，從2021年的513起增加到2022年的652起，增幅為27.1%。而針對亞裔的仇恨犯罪則從2021年的247起減少到2022年的140起，降幅為43.3%。

加州涉及性取向偏見的仇恨犯罪增加29%，從2021年的303起增長為次年的391起。然而在2100多起仇恨犯罪中，只有52起被成功定罪。

報告指出，大多數舉報的仇恨犯罪從未進入法庭，各地地檢處僅起訴了456起案件。

分裂的政治言論是誘因之。邦塔指出仇恨自古以來就存在，人們需要互相照顧關心，並致力於推廣一個主張，即對任何一個人的仇恨就是對所有人的仇恨，這是不可接受的。他說，針對亞裔長者的暴力仇恨事件增多，讓他也為自己的母親而感到擔憂。

他提到前總統川普(Donald Trump)在競選活動中，使用了具有分裂性的言論，助長了仇恨的勢頭。「我們的領導人使用最毒辣、最仇外的語言，給予其他人使用仇恨言論的許可。」

當天的峰會中，社區還舉辦了多場研討會，其中社區聯盟(The Community Alliance)執行主任羅茲(Mike Rhodes)表示，佛萊斯諾及其周邊城市充斥著仇恨活動，但其中很多都沒有被警員報告。

「社區許多人都不信任警員，當仇恨犯罪的事件被報告後，往往會遭到警局的忽視。」當天，佛萊斯諾設立了警務諮詢台，傾聽民意。

仇恨犯罪 加州 亞裔

上一則

佩斯金參選市長 要看華裔選民挺不挺

下一則

舊金山日落區9000平方呎空地 閒置逾75年

延伸閱讀

加州財務長辦公室配合聯調局一起調查

加州財務長辦公室配合聯調局一起調查
「碼頭之鼠」一幅神秘加州街頭塗鴉 竟驚動FBI解迷　　

「碼頭之鼠」一幅神秘加州街頭塗鴉 竟驚動FBI解迷　　
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家
「無法投給自己」 川普若被定罪 可能喪失投票權

「無法投給自己」 川普若被定罪 可能喪失投票權
加州野花正盛 勿錯過賞花期

加州野花正盛 勿錯過賞花期

熱門新聞

一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24
示意圖。Image by Victorious Jaylin from Pixabay

水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑

2024-04-11 13:15

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家