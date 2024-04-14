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舊金山2男合救險落軌男 網上相認成好友

記者楊逸辰／舊金山報導
運行中的捷運（BART）。（圖片來源：BART政府官網）
運行中的捷運（BART）。（圖片來源：BART政府官網）

根據NBC報導，舊金山一處捷運（BART）車站11日有名男子在軌道搖擺行走，很可能被列車輾過，幸好兩名見義勇為的人士將男子拖離軌道，阻止了這場悲劇。事件發生後，兩人雖分道揚鑣，但後來此事件在網路論壇Reddit上發酵，兩人還在網路上相認、聯繫，成為網路美談。

報導指出，11日早上海曼（Josh Hyman）正在24街、Mission街交叉處車站等待列車，這時他注意到鐵軌上有一個男人正在走動；另一位通勤者加勒特（Blake Garrett）同時也看到了這名男子。

大家都認為這名男子似乎有精神問題。加勒特說：「他的行為非常不穩定，難以預測，總是自言自語、打空氣。」

隨著捷運即將駛近，海曼和加勒特迅速採取行動。海曼說，當時他看到加勒特對男子說，把手伸出來給我，同一時間他也對男子說趕快把另一隻手給我，兩人一起施力，一鼓作氣地將男子拖離軌道。

他們一起挽救了男子的生命，被救的人情緒也很激動，不過後來還是跳上了另一輛火車離開了。

事件後，加勒特和海曼分道揚鑣，搭了下一班列車分頭去上班。不過海曼突然想到，他應該要與那個和他合作一起救人的人聯絡上。因此他決定在Reddit 上發表第一篇文章，上頭寫道：「致剛才幫助我在24號BART車站把一個人從軌道上拖開的那個人，很高興你在場。」

加勒特的同事看到了這篇文章並告訴他，加勒特立刻上網回覆：「那就是我！感謝上帝，你也在場！」

兩人原本是陌生人卻成了朋友。他們實際上住在彼此的拐角處，並計畫這個周末喝杯咖啡聊個添。 他們都很高興自己在正確的時間出現在正確的地點。

「很難知道什麼時候是做某事的正確時機，什麼時候不是。因為你最不想做的事情就是讓自己陷入危險之中，」加勒特說。

「我覺得在這種情況下，很多人都會做和我一樣的事情，」海曼說， 「很高興知道他跟我一樣。」

24街和Mission街交叉處車站。（圖片來源：BART政府官網）
24街和Mission街交叉處車站。（圖片來源：BART政府官網）

捷運 咖啡 舊金山

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