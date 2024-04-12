Intel、Ghost Autonomy、Checkr… 灣區科技業再傳裁員

半導體巨頭英特爾、自駕車新創公司 Ghost Autonomy 和曾估值50億元的背景調查平台Checkr加入灣區近期裁員潮。（取自臉書）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區最近一波裁員 潮導致半導體巨頭英特爾（Intel）、自駕車 新創公司Ghost Autonomy和曾估值50億元的背景調查平台Checkr大幅裁員。

州監管文件顯示，英特爾計畫裁撤聖他克拉拉總部銷售和營銷部門的62個職位。預計裁員將於5月25日開始。此舉是英特爾公司2022年宣布的重組計畫的一部分，該計畫的目的是在2025年之前，在營收意外下滑的情況下削減多達100億元的開支。

去年，該公司裁減了約7000個職位。英特爾在一份關於最近一輪裁員的聲明中說：「我們的目標是最好地反映我們所服務的市場和客戶。我們將繼續通過這一視角來評估公司的結構，以最好地支持市場的動態需求和以客戶為中心的舉措。」

Checkr於2014年在舊金山成立，旨在利用人工智慧實現背景調查自動化，該公司已在多個部門裁員382人，占其員工總數的32%。2022年4月，該公司的估值為50億元。TechCrunch 最先報導了此次裁員。

Checkr發言人證實了此次裁員，並表示：「為了應對影響公司招聘的經濟形勢，我們做出了縮小團隊規模這一艱難而痛苦的決定。這將使我們能夠更高效地運營，並確保我們業務的長期健康發展。」

Checkr是數萬家公司背景調查的主要提供商，其中包括Uber、Instacart、Netflix、Airbnb 和 Doordash等企業客戶。

成立於2017年、為自駕車開發軟體的矽谷公司Ghost Autonomy於4月3日停止運營，導致其位於山景城、底特律、達拉斯和澳洲雪梨的辦公室裁員100多人。

該公司稱，由於融資困難以及將其技術推向消費者所需的大量投資 ，實現長期盈利的道路 「不確定」。Ghost Autonomy曾於11月獲得了OpenAI創業基金500萬元的投資。

3月份，美國的裁員公告增加了7%，創下2023年1月以來的最高增幅。據職業介紹公司 Challenger, Gray & Christmas上周發布的報告顯示，科技行業的裁員人數居首，僅3月份就報告了1萬4224 人，自今年年初以來累計裁員4萬2442人。

儘管裁員人數激增，但與2023年同期相比，宣布裁員的總人數減少了5%，表明就業市場正在增強。