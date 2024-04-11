聖荷西市議會通過決議 學校附近禁止停車露營

聖荷西市議會一致通過了三項政策，限制大型車輛的停車地點、可以在房車裡過夜的地點、以及營地與學校之間的最小距離。（市議會直播截屏）

聖荷西 市希望推出一系列新政策，將遊民 趕出學校附近的營地，並限制他們可以停車的地方，以提高學校的安全性。

聖荷西市議會周二一致通過了三項不同的政策，限制大型車輛的停車地點、可以在房車裡過夜的地點、以及營地與學校之間的最小距離。

去年，學校提出安全投訴後，聖荷西市已經在Independence High School、Shirakawa Elementary School、和貝律耶沙Challenger School，測試這些規定的有效性。

市議會1月間進行初步投票 時，遊民倡導者警告，全面禁令會將遊民定為犯罪。然而，學生和家長表示，他們在前往學校的途中經常感到不安全，不得不踏過針頭等物品，並感受到威脅。

市長馬漢（Matt Mahan）表示，這些政策並不是為了將遊民定為刑事犯罪，而是為了界定遊民可以去哪裡，以確保社區的安全。

第一項政策允許在對駕駛者、行人和自行車手構成安全隱患的區域，對大型車輛進行拖移。此政策不特針對遊民，但往往影響到居於公眾街道旁大型車輛中的人。

聖荷西計畫在可能阻礙人們安全轉彎或行人安全過馬路的區域設立禁止停車標誌，以創建非過夜停車區域。

停在非過夜停車區域的車輛面臨被拖走的風險。但交通部門發言人海恩（Colin Heyne）表示，停車和交通管制員會先聯繫車主移動車輛，然後再讓警察拖車。

市府官員估計聖荷西有850輛居住車輛，多達1500名居民可能會受到該政策的影響。聖荷西已經在Santa Teresa開設了一個安全停車場，並將在北聖荷西開設另一個停車場，但依然沒有足夠的空間容納所有居住車輛。

聖荷西目前街上仍有約6340名無家可歸的居民。幾個月來，馬漢一直在談論制定無遊民營地的計畫。他最初表示，在聖荷西找到替代住房等具體解決方案之前，不會實施該禁令，但現在聖荷西尚未實現目標。

馬漢說：「我們迫不及待地為每個生活在戶外的人建造安全、有尊嚴的空間，以確保我們的孩子在往返學校時感到安全。」

議員們還制定了「後退區」（Setback Zones），禁止遊民在學校150呎範圍內露營。違反距離要求的人將收到傳票，但不會被處以罰款。

聖荷西市已經設立了一個「緩衝區」（Buffer Zone） ，禁止在聖荷西學校150英尺範圍內放置帳篷和臨時建築或其他雜項物品，該規定於2021年生效，但更多的是一種「非正式指導」，並沒有強制執行。

市府官員表示，周二的批准是試點計畫的第一步，但還需要幾個月的時間才能設立標誌並開始執行。