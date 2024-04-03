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舊金山加速安裝交通測速相機 預定2025年啟用

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市區內多路段將加速新型自動測速相機的安裝。（記者李怡╱攝影）
舊金山市區內多路段將加速新型自動測速相機的安裝。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會2日一致投票通過了市長布里德 (London N. Breed) 起草的立法，以簡化舊金山新型自動測速相機的部署，減少交通傷害和死亡。 這項立法將使測速相機安裝過程縮短了一年，並確保相機能在2025年投入使用。

2023年，加州立法機構通過了第645號法案，允許舊金山以及其他五個城市實施為期五年的超速安全攝像機試點。 布里德表示，創造更安全的街道首先要解決速度問題，這也是交通事故造成傷亡的最大原因。 現在要盡快將這些攝影機安裝在街道上，這是拯救生命的關鍵工具。

市府律師邱信福（David Chiu ）表示，在全國200多個城市，自動測速執法已被證明可以減慢駕駛者的速度並挽救生命。2017年，他在州議會提出了第一個自動超速執法法案。 他從未想過要花七年的時間才能完成，但很高興終於看到它在舊金山成為現實。 他感謝所有為這項拯救生命的技術而奮鬥的倡導者和政策制定者。

第八區市議員孟達文(Rafael Mandelman)表示， 舊金山交通管理局大力支持這項試點項目，並在 L 號提案中提供了 15 萬元資金，用於超速攝像機的推廣。 這些攝像機將有助於減緩最危險路段的速度，以實現零願景目標。

安全測速攝影機將幫助在8個學校、12個公園、11個社會服務場所（包括老年人和殘疾人場所）以及 12個鄰裡商業區周圍，強制降低車速。

為了督促交通部門加速改交通基礎設施的改進，市議員要求市府律師起草法案，授權緊急宣言，將完成舊金山市交通意外死亡「零願景」（Vision Zero）放在優先位置，盡快改善高風險地區，以及事故頻發地帶的設施，顯示舊金山市交通面臨改進的迫切性。

儘管舊金山通過名為 「零願景」的倡議，在全市範圍內推動了為期十年的減少交通事故死亡人數的工作，但舊金山的街道總體上並沒有變得更加安全。 全市的數據顯示，街道交彙的十字路口是交通事故的熱點地區。

近來舊金山在安全街道方面已經取得的進展，如更好的交通信號配時、2019年實施的快速 建設修復措施，以及在疫情期間實施的慢行街道汽車必須減速行駛，並與行人和騎自行車的人共用道路。

運用攝像機等科技工具，似乎成為加州各級政府強化治安或交通安全的法寶。除了金山市政府，州長紐森上周宣布，在屋崙和東灣的州高速公路上，安裝480個新的高科技攝影機，攝影機將採用一項專利技術，使執法機構能夠識別車牌號碼以外的車輛屬性，讓加州公路巡警（CHP）、屋崙警局和相關機構能搜索涉嫌犯罪的車輛希望藉此增強公共安全。

根據州長辦公室的資料，其中290個部署在屋崙市的地面街道及周邊地區，190個安裝在東灣的州高速公路沿線。攝影機網路可提高車輛識別能力，使執法人員能夠根據車輛類型、品牌、顏色、車牌狀態、車牌丟失或覆蓋以及其他獨特特徵，如保險槓貼紙、貼花和車頂行李架，搜索與犯罪有關的車輛。該攝影機系統還能在發現疑似犯罪車輛時，向執法機構即時發出犯罪警報。

舊金山 加州 屋崙

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