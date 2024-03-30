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協助追蹤犯罪車輛 屋崙、東灣安裝480個攝影機

記者劉先進／屋崙報導
在屋崙和東灣的州高速公路上，將安裝480個新的高科技攝影機，藉此加強打擊犯罪，增進公共安全。（記者劉先進／攝影）
在屋崙和東灣的州高速公路上，將安裝480個新的高科技攝影機，藉此加強打擊犯罪，增進公共安全。（記者劉先進／攝影）

針對惡化的屋崙治安，加州再次重拳出擊。州長紐森29日宣布，在屋崙和東灣的州高速公路上，安裝480個新的高科技攝影機，攝影機將採用一項專利技術，使執法機構能夠識別車牌號碼以外的車輛屬性，讓加州公路巡警（CHP）、屋崙警局和相關機構能搜索涉嫌犯罪的車輛，並即時接收有關其動向的警報，希望藉此增強公共安全。

州長紐森29日宣布，在屋崙和東灣的州高速公路上，安裝480個新的高科技攝影機，可...
州長紐森29日宣布，在屋崙和東灣的州高速公路上，安裝480個新的高科技攝影機，可識別車牌號碼以外的車輛屬性，提高執法機構搜索涉嫌犯罪車輛的能力。（記者劉先進／攝影）

州公路巡警與車牌識別技術公司Flock Safety簽訂合同安裝480個攝影機。根據州長辦公室的資料，其中290個部署在屋崙市的地面街道及周邊地區，190個安裝在東灣的州高速公路沿線。攝影機網路可提高車輛識別能力，使執法人員能夠根據車輛類型、品牌、顏色、車牌狀態、車牌丟失或覆蓋以及其他獨特特徵，如保險槓貼紙、貼花和車頂行李架，搜索與犯罪有關的車輛。該攝影機系統還能在發現疑似犯罪車輛時，向執法機構即時發出犯罪警報。

州長辦公室強調，攝影機將協助執法部門處理犯罪問題，在改善公共安全的同時，兼顧隱私保護。攝影機網路將採用有限的28天保留期，不會向州執法部門以外的第三方披露攝影機拍攝的資料，以確保數據的存儲、收集、共用和使用符合加州法律。

屋崙市長盛桃表示，改善屋崙的公共安全和解決生活品質問題是她的首要任務。這個新的攝影機網路將幫助屋崙制止犯罪，並讓更多的犯罪嫌疑人承擔責任。「我謹代表全體屋崙市民，感謝州長和加州公路巡警對這座城市的持續承諾和投資。」

紐森表示，這項投資標誌著加州在致力於加強公共安全、打擊屋崙和整個州的有組織犯罪和道路暴力方面又向前邁進一步。

2023年屋崙暴力犯罪飆升21%，搶劫增加38%，車輛盜竊增幅45%。猖獗的暴力犯罪，州長紐森決定強硬回應。他此前臨時安排上百名名公路巡警，在屋崙和東灣展開執法增援行動，有針對性地打擊車輛盜竊、零售業盜竊和暴力犯罪等。並部署州司法廳的副檢察長和州國民兵的檢察官，與阿縣地檢長官善貞（Pamela Price）合作，加強對屋崙、阿縣、東灣地區涉及暴力犯罪、嚴重毒品犯罪和財產犯罪的嫌疑人的起訴能力。

紐森在29日公布的一段影片中也表示，此前公路巡警和執法部門的合作，逮捕200個嫌疑人，追繳400輛車。盛桃辦公室前不久發布的數據顯示，自去年年中以來，屋崙利用增加巡邏、安全大使和保安等措施，大幅減少此前治安惡化的赫根伯格走廊（Hegenberger Corridor）的犯罪。2023年10月1日到今年2月29日五個月期間的罪案，比2023年5月到9月的數據大幅減少。汽車盜竊案減少63%，盜竊案減少49%，搶劫案減少7%。

屋崙 加州 暴力犯罪

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