人資局高管設假公司 盜市府逾62萬元

舊金山地檢長謝安宜表示，以盜竊、保險欺詐、洗錢等62項重罪指控，逮捕金山人力資源局的前高級管理人員艾利考特。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，以盜竊、保險 欺詐、洗錢等62項重罪指控，逮捕舊金山人力資源局的前高級管理人員艾利考特（Stanley Ellicott），他涉嫌註冊虛假公司，將公司作為供應商加入工傷賠償系統，公司收取600多份府市工傷賠償申請的審計服務費，涉嫌從市府人力資源局盜竊62.7多萬元的資金。

地檢長辦公室向法院提交的一份支持逮捕令的宣誓書解釋說明，實施犯罪時，艾利考特是金山人力資源局工人賠償科的財務和技術助理主任，職責之一是監督工人賠償科的財務完整性。

宣誓書描述艾利考特的犯罪經歷。他招募一位朋友在伊利諾伊州註冊一家名為「IAG Services」的虛假公司，並為公司開設銀行帳戶，朋友將帳戶的全部控制權交給艾利考特。 艾利考特將這家假公司作為供應商加入工傷賠償系統，公司陸續向600多份實際的市工傷賠償申請收取審計服務費。

人力資源局的檔案顯示，沒有證據表明，該公司曾提供過任何審計服務。由於舊金山在工傷賠償方面實行自保，因此向醫生、雇員和供應商支付的與工傷賠償索賠有關的款項，直接來自金山的金庫。

市政府支付給IAG Services公司的所有款項，都存入艾利考特朋友開設的帳戶，然後這筆錢被有計畫地轉入艾利考特的個人支票帳戶，看起來類似是工資付款。他總共將虛假公司帳戶中的48.8萬多資金，轉入個人帳戶。

宣誓書描述IAG Services在屋崙 、即艾利考特居住地創建的網站，以及發送到艾利考特工作地址的電子郵件，這些電子郵件似乎都是艾利考特自己創建的。艾利考特曾多次給下屬發送電子郵件，指示下屬處理他批准的向該公司支付的款項，讓他們在不知情的情況下協助進行欺詐。

這是針對艾利考特的第二起案件。今年1月，他在另一起案件中被指參與挪用市政府社區挑戰補助金。他被指控挪用市政府資金、協助和教唆同案被告、市政府行政官辦公室前雇員恩裏克斯（Lanita Henriquez）。恩裏克斯被控代表市政府簽訂的合同中存在利益衝突，將補助金還給自己，以及在eBay上出售用市政府資金購買的電子產品，從而持有贓物。當地商人、前市政府雇員瓊斯（Rudolph Dwayne Jones）也是該案的共同被告。

地檢長辦公室提出的刑事指控稱，在2019年5月至2024年1月的四年半時間，艾利考特從市政府竊取62萬7118.86元。起訴書指控他犯有一項重大盜竊罪和一項挪用公款罪，十項保險欺詐罪和50項洗錢罪。此外，控訴書還指控加重白領犯罪（在辦公室等類似場合的上班者犯下的罪行）。