金山啟動1號提案 擴大救助無家者

舊金山舊金山寄希望於1號提案，來解決街頭的無家者現象。圖為田德隆地區夜間在街頭的遊民。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德(London N. Breed) 與市議員孟達文(Rafael Mandelman) 21日宣布，準備實施剛通過的加州 第1號提案，即州長紐森提出的精神健康法案，調動城市資源，擴大治療和心理健康服務，以解決舊金山街頭的無家者現象。

1號提案是一項68億元的全州債券措施，為加州精神衛生系統的擴張提供資金，並為無家可歸者提供住房。資金投資包括：全州各級護理機構預計將新增1萬1000個行為健康床位，2萬6000個門診治療名額。投入10億元用於確保無家者、心理健康病患和藥物濫用障礙的退伍軍人得到應有的護理。20億元資金用於收購酒店，以安置無家者

目前舊金山正在制定實施框架，工作小組將擴大到包括來自市政府各部門、衛生專家和社區利益相關者。將於未來幾周內召開第一次會議。

布里德表示：「1號提案的通過，是加州城市向前邁出的重要一步。這些城市需要更多支持來應對我們在街道上看到的成癮和心理健康方面的挑戰。感謝州長為加州各城市解決這些問題提供更多支持。」

孟達文表示：「感謝市長召集工作小組，期待繼續與各部門合作，充分利用1號提案，讓患有嚴重精神疾病的無家者遠離街頭並接受護理。 」

自2020年以來，舊金山一直在擴大住院治療和護理床位的供應，以滿足患有各種行為健康狀況的人們的需求。 全市目前提供約2550個行為健康治療和護理床位。

公共衛生局局長法克斯說，有了州政府的這項必要投資，舊金山將能夠獲得急需的額外治療和心理健康住院床位和資源。舊金山將積極與城市合作夥伴合作，利用這一機會為人們提供所需的治療、護理和住房。

自2018年以來，舊金山已通過城市計畫幫助超過1萬3000個家庭擺脫無家可歸狀況。其中不包含庇護所計畫和獲得臨時住房的數千人。

對於市府發布的數據，華裔居民趙霆方表示，遊民 的安置率雖然然提升至70%，但是每次從華埠出行路過田德隆地區時，看到遊民數量有增無減。舊金山市中心散落在各街口的遊民也越來越多，非常靠近華人社區，使得大家內心沒有安全感。

為此舊金山市律師辦公室回應稱，目前舊金山統計的數據是來自非自願遊民。街頭流落者為自願遊民。目前市府正在與法院協商如何安置自願遊民的問題。