衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主抖音公開影像

禮品店店主在TikTok上曝光衣著考究的女子行竊視頻。（網路影片截圖）

近年來，戴面具的男子肆無忌憚地洗劫舊金山 商店貨架和陳列品的視頻充斥著社交媒體。但最近，一段TikTok 曝光了另一種罪犯：衣著光鮮的白人女性偷偷地將商品裝進口袋。

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，一名店主捕獲了衣著體面的女顧客偷盜的瞬間，然後將該視頻發布到TikTok上，這段視頻的觀看次數超過了八萬次。對於位於下太平洋崗（Lower Pacific Heights）的禮品店Post.script.的店主Chandler Tang來說，這段視頻不但突顯了偷竊者的狡猾，而且挑戰了人們對於零售盜竊竊賊的刻板印象。

這家禮品店於2019年開業，過去也曾遭遇過偷竊，在上月底一周內發生第二起盜竊案後，Tang頓時不知所措。她告訴「標準報」：「我報了警，但知道警方的反應可能有限，因為城市裡發生的事情太多了。所以我們自己動手，把它放到了TikTok上。」

Tang坦言，她很擔心這段視頻會受到怎樣的評價，以及是否會被人看到，因為這家店在 TikTok上並沒有什麼影響力。

「不過，大家的反響都很積極，」她補充，「它真的像滾雪球一樣越滾越大。」

Tang說，由於偷竊者的外表讓她和她的員工很難在當時發現盜竊行為，她在商店周圍加裝了幾個攝像頭，並掛上了 「嗨，你被攝像頭拍到了 」（Hi, you’re on camera）的牌子。

「其中一個人有一件相當大的外套，」她說。舊金山警方證實了這兩起事件，但沒有透露是否已經確認或逮捕了這些女子。

自從Tang發布了這段視頻和後續報導後，有人給她發了一條信息，說其中一位女士很眼熟。Tang說，她從來沒有向警方提供過這些信息。

Tang說，一名女子拿走了一個綠色的廚房小計時器，另一名女子則拿走了一條印有金門大橋 的茶巾。

「這兩件東西都不到50元。但都是小商販做的，所以這不僅影響到我們，也影響到他們。作為一家小企業，對我們的經濟打擊更大。老實說，這會影響士氣，」Tang說。

在舊金山長大的Tang注意到，許多針對她的視頻的評論都貶低了這座城市，說她應該離開，但她並不打算這麼做。

「我不會離開，我會留在這裡，」她說。「我不會把入店行竊歸咎於這座城市，但我也不知道是什麼原因。可能是經濟原因吧。」

Tang表示，她不會繼續在TikTok上發布商店行竊者的視頻。相反，她希望利用這個平台教育小企業主如何更好地保護自己的商品。