988生命線響應率改善 更快連接最近危機中心

代表加州民主黨參議員帕迪亞在發布會上發言。（取材自Youtube）

兩黨參議院心理健康 核心小組聯合創始人，代表加州 的民主黨參議員 帕迪亞（Alex Padilla）、代表北卡羅萊納的共和黨參議員蒂利斯 （Thom Tillis）與加州的民主黨眾議員卡德納斯(Tony Cárdenas)，21日在華府共同宣布將對美國9-8-8電話號碼（全國預防自殺和精神健康生命線，也稱自殺與危機生命線）採取關鍵步驟，以改善9-8-8的響應效率。

他們表示，可靠、及時地撥打9-8-8生命線，對於為經歷自殺或心理健康危機的人提供即時支持至關重要。兩黨合作的9-8-8自殺與危機生命線自2005年推出以來，一直為處於危機中的美國人提供重要支持。熱線為全國處於危機中的個人提供24／7安全、保密的免費支持。超過 200個當地危機中心協助這一生命線網絡，幫助人們獲得救生心理健康資源。

在聯邦通訊委員會(FCC)的幫助下，三位國會議員提出的提案，將加快將9-8-8熱線呼叫者與最近的呼叫中心相連的速度，以便他們能夠從心理健康專業人員在那裡獲得適當的護理和資源，盡快與當地公共安全官員取得聯繫，同時其用戶隱私也能得到保護。

「FCC今天邁出了重要一步，讓陷入危機的美國人更容易有效地獲得救生支持，」 帕迪亞說「蒂利斯參議員和我承諾，兩黨參議院心理健康核心小組將致力於解決國家的心理健康流行病，並確保那些處於危機中的人知道，他們並不孤單。」

9-8-8自殺與危機生命熱線對處於危機中的美國人至關重要。但目前，撥打該熱線的電話是按區號而不是按呼叫者的位置轉接的。隨著全國如今對該熱線的瞭解得到提高，確保接線員能夠快速將呼叫者連接到一系列心理健康服務和全面的連續護理更為重要。

北卡羅萊納共和黨參議員蒂利斯在發布會上發言。（取材自Youtube）

蒂利斯表示，9-8-8自殺和危機生命熱線一直是為危機中人們提供必要護理的重要資源。他對能進一步改善這一系統感到興奮。確保根據呼叫者的地理位置而不是設備的區號，從而將呼叫者連接到最近的危機中心，將使陷入危機的個人能夠被更快、更本地化地響應。

加州民主黨眾議員卡德納斯在發布會上發言。（取材自Youtube）

眾議員卡德納斯表示，美國人撥打988時，就會有人接聽電話，有人會在他們需要時迅速趕來，並且有人可以讓他們去某個地方獲得富有同情心的護理。他相信這條熱線已經給許多人帶來了希望。