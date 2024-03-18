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「人形計算器」陳思儀 YouTube吸粉300萬

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
陳思儀解10萬位數題挑戰的第10天。（記者徐蓓蓓／翻攝自YouTube)
陳思儀解10萬位數題挑戰的第10天。（記者徐蓓蓓／翻攝自YouTube)

擁有接近300萬粉絲的YouTube創作者陳思儀（Michelle Chin）被譽為「人形計算器」，她可以在很短的時間內解答各種難以置信的算數問題。前微軟公司執行長蓋茲（Bill Gates）也曾是她Youtube頻道的嘉賓。她最火爆的一支影片是解答一道有10萬位數字的算數題，觀看次數超過350萬次。

3月17日「環宇珠算學術學會」10周年慶祝會，邀請到曾經的珠心算學員陳思儀現場演講，與會眾分享自己的成長經歷。

提到如何成為300萬粉絲「人形計算器」，陳思儀回憶完全是偶然。雖然父母從小有讓她上珠算心算學習班，但她也是和普通孩子一樣讀書、升學，畢業後如父母所願成為了一位會計師。但她卻覺得自己並不喜歡會計，直到遇到經營Youtube頻道男友，她也決定開始做Youtube創作者。

從小在灣區長大的陳思儀，回憶辭去會計工作搬到洛杉磯，是自己做過的最大膽的決定。一開始她並不知道自己應該走什麼樣的創作路線，因而只是隨意分享一些影片。這段時間並不容易，好在父母一直理解和支持她的選擇。

後來有一天和男友一起看「亞洲達人秀（Asia′s Got Talent）」的時候，看到一個被稱為「人形計算器」的小男孩在評委面前快速解答算數問題。男友說：「喔，這很酷耶！」陳思儀卻說：「這很簡單。我也可以做到這個！」

陳思儀說自己從6歲開始學習珠算和心算，她至今記得自己第一次走進課堂時緊張的心情。教室裡有那麼多看上去比自己大的學生，而且他們每個人看上去都好像知道自己要做什麼。這讓她只想馬上轉身逃走。

等長大一些後，陳思儀開始比較認真地學習學習起珠心算來，但也並不是一直順利。她記得有一次她所有的題都沒有做對。不過長期堅持練習下來，她卻逐漸在其中找到樂趣。最後在16歲的時候通過測試，拿到珠算心算10段的認證。

在陳思儀最火爆的10萬位數字算數題影片的開頭，她和男友進行了一場對決。看是男友先投中三分球，還是她先解出一道10位數的除法題。接著是在男友吃完一支熱狗的時間內解一道100位數的除法題。然後題目難度不斷升級。最後，她花費10天解出了10萬位數字的算數題。

在影片的最後，陳思儀看著幾乎寫滿一整間攝影棚牆壁的算數題說：「這道題一開始看上去簡直是不可能的任務，但現在卻成為我最大的成就。記住遇到困難時，只要堅持每天做一點，最後就會成功。」

升學 灣區 Bill Gates

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