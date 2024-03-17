灣區旅遊展 台灣館亮相 推赴台旅行

中華民國交通部觀光署與聖他克拉拉會展中心參加舊金山灣區旅遊暨冒險展。（記者葛歆睿 / 攝影）

中華民國交通部觀光 署與中華航空、長榮 航空、星宇航空、Mango Tours、Gala Holidays、SITA World Tours、Fukuman鍋燒意麵聯合參與3月16、17日在聖他克拉拉會展中心（Santa Clara Convention Center）舉行的舊金山 灣區旅遊暨冒險展（Bay Area Travel and Adventure Show）。

今年是觀光署升格後首次參展，占展覽入口處最大的一處區域。現場提供旅遊產品優惠、旅行攻略和台灣好玩卡Taiwan Pass諮詢、文化和美食體驗，民眾有機會贏得中華航空、長榮航空和星宇航空贊助的舊金山-台北豪經艙來回機票。前來參觀和諮詢的民眾絡繹不絕。

台灣觀光署致力推動國際旅客獎勵措施，歡迎國際旅客前往寶島玩，2023年是邊境重啟的第一年，總計逾648萬人次到訪台灣，從美國前往臺灣人數近53萬人次，與2019年相較，美國赴台旅遊市場回復率高達87.52%。

駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長表示，去年第四季聯合航空增加每日直飛台灣航班，星宇航空也增闢舊金山航線，加上長榮航空每周21航班、中華航空每周九航班、舊金山每周有51航班直飛台北，顯示高品質的舊金山灣區企業和居民吸引航空公司增加運能，更揭示台灣在北加州旅遊市場的強勢回歸。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈表示，觀光署以創新觀光圈概念，整合區域資源，打造各具特色的17個觀光圈，突顯台灣多面向的魅力點，像是皇冠海岸和大東北角觀光圈展現北台灣的地質奇觀和人對土地的連結情感，在南台灣的高雄和屏東觀光圈，食農體驗DIY、廟宇覺旅茶禪心旅程，突顯豐富人文和天地人的自然和諧。

洪幸慈說，身為地球一份子的臺灣，致力永續觀光發展，今年台灣館的設計特別選用回收紙製成的瓦楞紙板，運用創意設計展攤，串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北至南的豐富景點，希望讓更多人看到台灣除了台北還有很多其他有趣的地方。