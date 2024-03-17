我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

灣區旅遊展 台灣館亮相 推赴台旅行

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉市報導
中華民國交通部觀光署與聖他克拉拉會展中心參加舊金山灣區旅遊暨冒險展。（記者葛歆睿 / 攝影）
中華民國交通部觀光署與聖他克拉拉會展中心參加舊金山灣區旅遊暨冒險展。（記者葛歆睿 / 攝影）

中華民國交通部觀光署與中華航空、長榮航空、星宇航空、Mango Tours、Gala Holidays、SITA World Tours、Fukuman鍋燒意麵聯合參與3月16、17日在聖他克拉拉會展中心（Santa Clara Convention Center）舉行的舊金山灣區旅遊暨冒險展（Bay Area Travel and Adventure Show）。

今年是觀光署升格後首次參展，占展覽入口處最大的一處區域。現場提供旅遊產品優惠、旅行攻略和台灣好玩卡Taiwan Pass諮詢、文化和美食體驗，民眾有機會贏得中華航空、長榮航空和星宇航空贊助的舊金山-台北豪經艙來回機票。前來參觀和諮詢的民眾絡繹不絕。

台灣觀光署致力推動國際旅客獎勵措施，歡迎國際旅客前往寶島玩，2023年是邊境重啟的第一年，總計逾648萬人次到訪台灣，從美國前往臺灣人數近53萬人次，與2019年相較，美國赴台旅遊市場回復率高達87.52%。

駐舊金山台北經濟文化辦事處賴銘琪處長表示，去年第四季聯合航空增加每日直飛台灣航班，星宇航空也增闢舊金山航線，加上長榮航空每周21航班、中華航空每周九航班、舊金山每周有51航班直飛台北，顯示高品質的舊金山灣區企業和居民吸引航空公司增加運能，更揭示台灣在北加州旅遊市場的強勢回歸。

觀光署駐舊金山辦事處副主任洪幸慈表示，觀光署以創新觀光圈概念，整合區域資源，打造各具特色的17個觀光圈，突顯台灣多面向的魅力點，像是皇冠海岸和大東北角觀光圈展現北台灣的地質奇觀和人對土地的連結情感，在南台灣的高雄和屏東觀光圈，食農體驗DIY、廟宇覺旅茶禪心旅程，突顯豐富人文和天地人的自然和諧。

洪幸慈說，身為地球一份子的臺灣，致力永續觀光發展，今年台灣館的設計特別選用回收紙製成的瓦楞紙板，運用創意設計展攤，串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北至南的豐富景點，希望讓更多人看到台灣除了台北還有很多其他有趣的地方。

旅展期間台灣館每日整點推出互動體驗活動，例如排灣族玻璃串珠手鍊、美濃客家油紙傘彩繪、書法家撰寫個人化書籤以及台灣最好玩的夜市彈珠台，VR沈浸式體驗多元台灣觀光。在大會主舞台還有福爾摩沙小分隊（Formosan Dance Crew）以T-POP舞動展現台灣的熱情活力。

今年是觀光署在升格後首次參展，在展覽入口處最大的一處區域，民眾絡繹不絕。（記者葛...
今年是觀光署在升格後首次參展，在展覽入口處最大的一處區域，民眾絡繹不絕。（記者葛歆睿 / 攝影）
旅展期間T-POP勁舞表演，展現台灣的熱情活力。（記者葛歆睿 / 攝影）
旅展期間T-POP勁舞表演，展現台灣的熱情活力。（記者葛歆睿 / 攝影）
今年台灣館的設計特別選用回收紙製成的瓦楞紙板，運用創意設計展攤，串連野柳女王頭和...
今年台灣館的設計特別選用回收紙製成的瓦楞紙板，運用創意設計展攤，串連野柳女王頭和蓮池潭龍虎塔，呈現台灣從北至南的豐富景點。（記者葛歆睿 / 攝影）
今年是觀光署在升格後首次參展，在展覽入口處最大的一處區域，民眾絡繹不絕。（記者葛...
今年是觀光署在升格後首次參展，在展覽入口處最大的一處區域，民眾絡繹不絕。（記者葛歆睿 / 攝影）
旅展期間台灣館每日整點推出互動體驗活動，照片中是台灣最好玩的夜市彈珠台，許多民眾...
旅展期間台灣館每日整點推出互動體驗活動，照片中是台灣最好玩的夜市彈珠台，許多民眾正在排隊。（記者葛歆睿 / 攝影）

觀光 舊金山 長榮

上一則

美中青少年交流 首團金山出發

下一則

家長學生多年抗議 舊金山10所初中今秋恢復代數I課程

延伸閱讀

拜習會提美中青少年交流 舊金山首團出發

拜習會提美中青少年交流 舊金山首團出發
代數I課程 今秋將重返舊金山十所初中

代數I課程 今秋將重返舊金山十所初中
灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交

灣區委員會慶新年 布里德再提熊貓外交
灣區旅遊暨冒險展 台灣館免費抽機票

灣區旅遊暨冒險展 台灣館免費抽機票
金山灣區媽媽教室 春季課表出爐

金山灣區媽媽教室 春季課表出爐

熱門新聞

舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

2024-03-12 01:36
哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
特斯拉Cybertruck是這間咖啡小舖的電力來源。（記者徐蓓蓓╱攝影）

特斯拉電力足 夫妻經營南灣Cybertruck咖啡店受歡迎

2024-03-11 21:45
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
灣區知名活動家孫曉光(左)去世。右為楊安澤。（本報檔案照）

楊安澤競選團隊成員 灣區華人政治活動家孫曉光去世

2024-03-14 17:31

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面