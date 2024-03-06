香港首富李嘉誠 捐贈史丹福大學1500萬美元

史丹福大學獲得李嘉誠捐贈。（本報資料照）

據南華早報（South China Morning Post)消息，香港 首富李嘉誠近日向史丹福大學 捐贈1.2億港幣（相當於1500萬美元），用於培養企業家人才以及遺傳性神經病學和免疫相關疾病研究。李嘉誠基金會將會把一部分錢轉給「史丹福企業家韌性和健康行動（SIER)」項目，其餘資金會給到兩位著名學者的研究項目。

李嘉誠在此前一份聲明中表示：「我很高興這份禮物再次證明了我平生對科學研究的支持。創新在成功的企業家手中會變成鼓舞人心的新的解決方法。」這位95歲的億萬富翁還稱讚SIER項目致力於解鎖「變革性科技的關鍵通路」，造福世界。

李嘉誠之前曾在2010年捐款創設了隸屬於史丹福醫學院的「李嘉誠學習與知識中心。」這次的資金將用於支持聚焦為什麼「有些企業家能有韌性並最終達成目標，而其他一些則不太成功。」目的是要研究企業家能成功的原因，並將其發揚光大，以及女性和少數族裔在這一領域面臨的挑戰。

李嘉誠是長江和記實業前董事長。他1928年生於潮州，出身寒微。二戰期間他從家鄉去到香港，從塑料工廠起家，創立了自己的商業帝國。在富比世 雜誌前周公布的香港富豪榜單上，已經退休的李嘉誠依然高居榜首，身價估算在362億美元。

此次捐贈將會用來支持史丹福大學微生物基因體療法項目主任費希巴赫（Michael Fischbach）教授的研究，通過人體皮膚細菌來研發免疫相關疾病的新療法。

來自史丹福大學生物工程係的亓磊（Stanley Qi）副教授也從捐贈中獲益。亓磊在合成神經科學的研究聚焦通過基因療法應對目前尚無法治療的遺傳性神經病。

史丹福大學校長薩勒（Richard Saller)感謝李家誠長期以來在教學、學生體驗以及健康研究方面提供的支持，稱他為「老朋友。」「他的捐贈為我們社區及以外的很多人做出了很大貢獻。」

李嘉誠的小兒子，電信大亨及電訊盈科創始人李澤楷此前曾經在史丹福就讀，但最後一年退學去投資銀行工作。