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DMV拖車短信提示僅3%人註冊 5成挽救成功

記者王子涵／舊金山報導
短信提醒拖車的項目給車主在愛車被拖走前，最後的挽救機會。（舊金山交通局提供）
短信提醒拖車的項目給車主在愛車被拖走前，最後的挽救機會。（舊金山交通局提供）

舊金山市交通局（SFMTA）兩年前推出短信提醒拖車（Text Before Tow）的服務項目，在愛車被拖走前給車主提供最後的挽救機會，數百輛汽車成功被「挽救」。

報名短信提醒的車主，在拖車公司接到任務的同時，會收到一條提醒短信。如果在汽車被掛鉤固定前，車主趕到現場，那麼車主就可自行駕車離開。但當拖鉤被固定，則無法被終止拖走汽車。

根據舊金山市交通局公布數據，自2022年1月項目開始後，大約有1.6萬輛汽車註冊了短信提示服務。根據加州車輛局（DMV）統計的舊金山市47萬輛汽車保有量計算，註冊這項服務的汽車僅占3%。

在過去的兩年中，交通局共發出130條拖車提醒短信，其中有70位車主在汽車被拖拽前趕到現場移走汽車，成功率超過50%。

交通局發言人洛卡夫特（Michael Roccaforte）表示，這130輛面臨被拖走的汽車，主要為以下四種違規行為：在同一地點停車超過72小時、堵塞車道、施工區停車，和特別活動禁停區停車。短信提醒也主要針對如上四種情況進行服務。

2020年，大約有1灣2500輛汽車因上述的四種原因被拖走，占年度總拖車數的27%。在項目推出的兩年後，共有2萬4133輛車因相同原因被拖走。車主往往在毫不知情的情況下找不到愛車去了哪裡，造成時間和金錢的損失，這也是交通局極力推行該項目的原因。

啟動該計畫的交通局前委員耶庫蒂爾（Manny Yekutiel）表示，雖然他對提示短信發出量之少趕到驚訝，但看到有近一半被通知到的車主成功自行移走車輛，感到高興和鼓舞。

「這說明項目是有效的，對我來說意義重大。」耶庫蒂爾說。

交通局表示，計畫在推出的第一年僅為試點，儘管參與的車主並不多，但其結果是十分奏效的。交通局正在考慮擴大其項目規模，推廣到更多拖車類別中。

儘管那些即時趕到愛車旁邊的車主避免了數百元的拖車費，但他們仍然需要繳納違章停車罰單。根據交通局的標準收費指南，家用車第一次被拖走的費用為286元，行政費用293元，存車費每四小時62元。費用對於普通家庭是一次不小的經濟打擊。相比違章停車100元左右的罰金，註冊短信提醒對於車主是個理智的選擇。

短信提醒拖車的項目給車主在愛車被拖走前，最後的挽救機會。（舊金山交通局提供）
短信提醒拖車的項目給車主在愛車被拖走前，最後的挽救機會。（舊金山交通局提供）

交通局也強調，拖車項目本身是個虧本的項目，拖車費用被設定在剛剛收回成本的水平。但當交通局為低收入家庭和遊民拖車時，所有費用可以通過申請全免。在2023財年，交通局在拖車項目上虧損580萬元。

曾有被拖車經歷的華人車主葉沙表示，車主總是會有這樣的共識，即當頻繁收到交通罰單時，意味著交通局或警局財政緊張，執法就會變得嚴格。在毫不知情的情況下，突然找不到自己的車去哪兒了，這樣的感受很絕望。一旦有緊急事情發生，很有可能造成比罰單更大的經濟損失。「交通局也沒有從中獲得更多的稅收，這是個雙輸的局面。」

他認為，交通局只需要給予車主適當的提醒和交通規則的教育即可，並給予車主及時修正錯誤的機會。他讚成短信提醒項目的擴大。

舊金山 低收入 加州

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