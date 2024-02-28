我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

屋崙社區組織 促阿拉米達縣議會停售屋崙體育館 保護當地工作機會

記者楊逸辰／屋崙報導
「屋崙聯合聯盟」27日集會要求阿拉米達縣勒令棒球隊「屋崙運動家」（Oakland Athletic's 簡稱A's）停止對當地體育場活動的干擾以及對這一體育館發展的阻礙。（圖片來源：NBC Bay Area）
「屋崙聯合聯盟」27日集會要求阿拉米達縣勒令棒球隊「屋崙運動家」（Oakland Athletic's 簡稱A's）停止對當地體育場活動的干擾以及對這一體育館發展的阻礙。（圖片來源：NBC Bay Area）

代表當地居民、住房、勞工和社區倡導者的社區組織「屋崙聯合聯盟」（the Oakland United Coalition），27日在阿拉米達縣的行政大樓前集會舉行記者會，要求阿拉米達縣議員們勒令當地棒球隊「屋崙運動家」（Oakland Athletic's 簡稱A's）停止對當地體育場（Oakland Coliseum）活動的干擾以及對這一體育場發展的阻礙。

億萬富翁費雪（John Fisher）是「屋崙運動家」球隊老闆，最近決定將這支原先扎根在屋崙的球隊遷往拉斯維加斯發展。與此同時，他也向阿拉米達縣政府買下了體育場50%的股份。集會成員呼籲縣議會重新考慮出售的決定，並在A's完成最終付款之前撤回。

集會者對費雪的行為表示不滿，擔憂這會使體育場失去許多舉辦除了球隊比賽之外運動的機會，更何況這支球隊的重心已經不在屋崙。他們強調，費雪對體育場活動和發展的干擾會導致當地工人收入損失，阻礙社區的成長，令社區的整體福祉停滯。

目前，屋崙市府還在利用體育場的收入來修復公共服務，比如縮短911響應時間。集會者們認為，透過阻止體育場的活動和發展，實際上讓社區變得更加不安全。 他們呼籲，議會應該停止迎合一位不關心社區的億萬富翁。

屋崙 勞工

上一則

灣區本周溫差大 29日風雨來襲

下一則

招募800名海外志工 灣區英語營說明會鼓勵追夢

延伸閱讀

皇后區「帳篷城」擴充 再收170人 民代集會反對

皇后區「帳篷城」擴充 再收170人 民代集會反對
屋崙華埠藍天使義工 3周年生日

屋崙華埠藍天使義工 3周年生日
被積分+VIP待遇吸引難自拔…精神科女醫沉迷線上賭博 年輸40萬

被積分+VIP待遇吸引難自拔…精神科女醫沉迷線上賭博 年輸40萬
示威干擾 屋崙市長盛桃宣布擴大安全大使計畫記者會中斷

示威干擾 屋崙市長盛桃宣布擴大安全大使計畫記者會中斷
支持者聚市府挺盛桃 「罷免活動只是他們的報復」

支持者聚市府挺盛桃 「罷免活動只是他們的報復」

熱門新聞

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

2024-02-25 22:01
歐陽萬成（右）受邀到Google演出後，父子兩人合影。（受訪者提供）

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

2024-02-19 23:10
矽谷巴洛阿圖的頂尖公立高中甘恩高中經常霸榜加州最佳高中榜單。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

2024-02-26 11:55
與麥當勞早餐麥鬆餅相似的荷蘭鬆餅，是Trader Joe's最新暴紅商品。（取自Instagram）

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

2024-02-22 00:01
聖荷西小企業The Giving Pies店主拉塞塔里內拉在社群媒體上發文表示，特斯拉在情人節當天聯繫她訂購2000個迷你派，價格約為6000元。（截取自FOX新聞）

特斯拉下單2000個迷你派後取消 加州聖荷西小店吃悶虧

2024-02-23 20:43
Redfin數據顯示，灣區九縣中的五個，包括舊金山市縣、馬連縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣和聖他克拉拉縣，房價中位數都高於100萬元。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

2024-02-26 13:14

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚