屋崙社區組織 促阿拉米達縣議會停售屋崙體育館 保護當地工作機會

「屋崙聯合聯盟」27日集會要求阿拉米達縣勒令棒球隊「屋崙運動家」（Oakland Athletic's 簡稱A's）停止對當地體育場活動的干擾以及對這一體育館發展的阻礙。（圖片來源：NBC Bay Area）

代表當地居民、住房、勞工 和社區倡導者的社區組織「屋崙 聯合聯盟」（the Oakland United Coalition），27日在阿拉米達縣的行政大樓前集會舉行記者會，要求阿拉米達縣議員們勒令當地棒球隊「屋崙運動家」（Oakland Athletic's 簡稱A's）停止對當地體育場（Oakland Coliseum）活動的干擾以及對這一體育場發展的阻礙。

億萬富翁費雪（John Fisher）是「屋崙運動家」球隊老闆，最近決定將這支原先扎根在屋崙的球隊遷往拉斯維加斯發展。與此同時，他也向阿拉米達縣政府買下了體育場50%的股份。集會成員呼籲縣議會重新考慮出售的決定，並在A's完成最終付款之前撤回。

集會者對費雪的行為表示不滿，擔憂這會使體育場失去許多舉辦除了球隊比賽之外運動的機會，更何況這支球隊的重心已經不在屋崙。他們強調，費雪對體育場活動和發展的干擾會導致當地工人收入損失，阻礙社區的成長，令社區的整體福祉停滯。

目前，屋崙市府還在利用體育場的收入來修復公共服務，比如縮短911響應時間。集會者們認為，透過阻止體育場的活動和發展，實際上讓社區變得更加不安全。 他們呼籲，議會應該停止迎合一位不關心社區的億萬富翁。