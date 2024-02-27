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金山華埠新亞洲大酒樓所在地 擬建15層長者公寓 恢復宴會廳

編譯組╱舊金山報導
太平洋大道(Pacific Ave)772號的新亞洲大酒樓(New Asia Restaurant)所在地，正在制定一項興建15層可負擔房大樓的計畫。(記者李怡╱攝影)
太平洋大道(Pacific Ave)772號的新亞洲大酒樓(New Asia Restaurant)所在地，正在制定一項興建15層可負擔房大樓的計畫。(記者李怡╱攝影)

舊金山太平洋大道(Pacific Ave)772號的新亞洲大酒樓(New Asia Restaurant)所在地，正在制定一項興建15層可負擔房大樓的計畫，並打算恢復已廢棄的宴會廳。華協中心(CCDC)行政主任楊重賢說：「這將是一項挑戰，但這是我們絕對要致力的一件事。」

舊金山紀事報報導(SF Chronicle)報導，在疫情爆發之前，舊金山華埠的傳統宴會廳就面臨著消失的風險。舊金山的華埠是全美最古老的，該社區2012年時擁有五個地標性大型餐飲和活動場所，一直是社區眾多家族協會和公民組織的聚會場所，不僅為新移民提供入門工作，並被用於婚禮、籌款、與當地政治家聯繫等各種活動。但隨著商業和社區逐漸擴展至郊區，如今只有一家宴會廳仍在運營，即格蘭特大道上的遠東咖啡廳。

未來，這種情況可能改變。上月底，以華埠為基地的可負擔房開發商表示，他們打算將獨棟的新亞洲和毗鄰的758號地產重新開發，成為能提供175套可負擔房的公寓，以服務該社區長者。根據規畫，一家點心餐廳和宴會廳將設於其底層和二樓。

新建築將高達150呎，超過該地的65呎高度限制，尚未向舊金山市規畫部門提交正式申請。新亞洲於1987年開業，日間以推車式點心餐廳運營，可擺放約100張桌子供大型活動使用，是近20年來在華埠經營的最大宴會廳。 然而，由於宴會活動因疫情而取消，這個空間於2020年改建為一家雜貨店。

楊重賢表示，這個項目令人興奮又緊張。新項目可能需要對該地點進行重新畫分，以形成特殊用途區，豁免某些土地使用限制。此外，也須籌措可負擔房項目的資金，CCDC正考慮進行稅收抵免投資，並寄希望於3月舊金山選民投票通過的3億美元可負擔房債券。

開發商的焦慮不全然來自社區對高度和可負擔性的典型反對意見。2017年當新亞洲建築上市時，這座建築被市政府以500萬美元收購，目的是為了保留宴會廳，並增加可負擔房。這項計畫是由已故政治活動家白蘭 (Rose Pak) 主導，她於2016年去世。

但引入一個商業空間，並且服務於社區，對CCDC來說是一個未知的領域。楊重賢認為，新亞洲宴會廳的「最大優勢」是多年來成功地保持了「一定水準的可負擔性」；確保重新開發後的宴會廳能夠對整個社區開放至關重要，但這將需要「許多夥伴關係」。 

楊重賢說，「我們認為對於這項計畫已獲社區支持，也已進行大量宣傳，但我們不會視為理所當然。」他表示，有一件事是明確的：「從社區角度來看，沒有宴會空間的替代方案是不可接受的。」他還表示，以一種有意義的方式重新啟用新亞洲，對華埠的經濟復甦非常重要。他指出，由於華埠缺乏宴會場地，許多宴會活動都搬到了半島，這對我們的經濟是不利的；對於無法找到交通工具前往半島慶祝文化活動的華埠居民來說，這也是不利的。

去年華埠領袖開始探索對一項近40年的分區計畫進行潛在調整時，上述提案被提出。該分區計畫有助於保護該社區的文化身分和可負擔性，旨在振興當地社區的商業和文化資產。 此外，提案中提出的住房計畫，也填補了華埠社區的一個關鍵需求。新亞洲的重新開發，將是自2005年乾尼街848號的國際酒店以來，首個開放的低收入長者住房建築。楊重賢說，當時有1萬名申請者爭取僅有的100多個單位。

以華埠為基地的可負擔房開發商表示，他們打算將獨棟的新亞洲和毗鄰的758號（圖）地...
以華埠為基地的可負擔房開發商表示，他們打算將獨棟的新亞洲和毗鄰的758號（圖）地產重新開發，成為能提供175套可負擔房的公寓，以服務該社區長者。(記者李怡╱攝影)

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