為E提案辯護 布里德：民眾需要看到改變

舊金山市長布里德全力支持E提案。（翻攝自活動YouTube頻道）

舊金山 市長布里德強烈支持的E提案，遭一些倡議團體反對，但她不為所動，23日再度出面捍衛她的主張。布里德說，E提案目標是用科技打擊犯罪的同時，減少那些妨礙警方辦案的書面文件等官僚主義行為。反對E提案的抗議團體則認為，這些支持E提案的人都是世界上富有的人，而E提案正剝奪舊金山人權，舊金山恐變「被監控城市」。

布里德23日在舊金山Commonwealth Club接受由NBC Bay Area新聞主播馬泰（Raj Mathai）主持的公開訪談，她針對自己強烈支持的E提案再次發表看法。

NBC Bay Area新聞主播馬泰（Raj Mathai）正在採訪市長。（翻攝自活動YouTube頻道）

擬擴大警察追捕權力

E提案將於3月初選時由舊金山市民投票 ，若通過，未來允許執法部門部署安全攝影機和車牌讀取器、使用無人機監控特定犯罪，並使警察更容易追捕嫌疑人。該提案要求負責監督警察部門的警察委員會，在提出新政策時收集社區回饋，並考慮其規則對警察辦公效率的影響。

布里德先從小企業角度切入。她表示，很多舊金山小企業近年遭到入室盜竊，許多案件，警方及時趕到了現場，但卻眼睜睜地看著罪犯鑽入汽車中逃走。布里德說，這是因為舊金山警察追捕法律規定，若罪犯未犯下暴力犯罪 ，警察無法追捕。

這樣的現狀令布里德沮喪，她說，作為一名一直支持警察改革的市長，這一個規定需要得到改變，「安全的情況下，我們應給予警察去追捕罪犯的權力，因為他們不傻，他們知道怎麼去做他們的工作。」

在此改革下，布里德認為，再加上21世紀最新監控技術的使用，可讓辦案效率增高到更理想的程度。布里德補充，如果能夠使用無人機，就算是在警察親身追捕不安全的情況下，也能夠對罪犯開展追蹤。

布里德表示，她的目標是用科技打擊犯罪的同時，減少那些妨礙警方的書面文件等官僚主義行為。她指出，當下舊金山警察委員會總是做出令警察部門迷惑的決定，並且總是和警察部門現有規則相衝突，有些時候甚至出現不少針對警察部門而做出的吹毛求疵的情況。

布里德希望E提案能夠通過，因為這給警察委員會傳遞一個強有力的訊息──他們需要傾聽公眾的聲音。「人們需要看到改變，這就是為什麽我想讓E提案通過。」布里德總結。

反對者憂歧視更嚴重

舊金山一群反對E提案的抗議團體們22日舉行記者會，舊金山第11區市議員安世輝也參與這場記者會。

而抗議E提案的團體是以「青年婦女自由中心」（Young Women's Freedom Center）為主。他們表示，舊金山政治已被一小群非常富有的資助者所掌控，E提案就是最佳案例。

青年婦女自由中心領袖海倫娜（Lucero Herrera）表示，E提案將傷害絕大多數舊金山人，讓他們面臨危險的警方待遇、不負責任的監視和未經測試的技術濫用，人們沒有理由相信它能解決或預防犯罪。

安世輝說，E提案是歷史上「最種族主義」的提案之一，E提案將導致有色人種和移民受到不良影響和區別對待。

舊金山第11區市議員安世輝認爲，提案E是歷史上最種族主義的提案之一。（記者楊逸辰／攝影）

前警察委員會成員陳艷芬表示，舊金山市民們必須在E提案上投下反對票。她強調，警局需要更多獨立的調查機構監管他們的腐敗行為，而不是E提案所鼓勵的更少監管。