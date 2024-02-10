陳立人出庭面無表情 檢察官已見過于軒一家人

谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

矽谷華裔谷歌 工程師殺妻案嫌犯陳立人9日首度出庭，頭上戴著白色頭盔，通常是用在懲教環境防止自殘。據了解，受害者于軒一的家人已經抵達美國，而此案檢察官嘉德伯格（Michael Gadeberg）也說，若陳嫌不認罪，地檢處已做好準備，將繼續接下來的司法流程，向法庭和陪審團證明此案。

2月9日下午2時15分左右，陳立人身穿黃色囚服，走出來後，掃了一眼坐得密密麻麻的旁聽席，然後便轉回頭。他全程面無表情、眼神空洞，特別引人注目的是，他的頭上戴著一個類似頭盔的白色物體。根據查詢資料，這是一種名叫「人道約束軟殼防護頭盔」（Human Restraint Soft Shell Protective Helmets），作用是降低頭部受傷的風險，通常用在懲教環境防止自殘。

陳立人並沒有像大多數犯人一樣坐在被告席上，而是站在犯人進入法庭的通道門口，他的辯護律師一直站在他的前面，似乎有意幫他擋住媒體的鏡頭，但陳立人身高190公分，比律師還高出一個頭。

谷歌工程師殺妻案嫌犯陳立人2月9日第六度被法庭提審，他首度現身出庭。（記者葛歆睿／攝影）

正式開庭前，陳立人和他的律師進行了簡短的交流。他和律師原計畫不打算使用法庭指派的翻譯，但後來在法官的建議下，改變了主意。在驗明正身和確認指控後，陳立人的律師選擇不進入抗辯。法官與辯檢雙方交換意見後，宣布陳立人下一次的庭審時間為4月19日下午1時30分。

嘉德伯格庭後接受媒體採訪時表示，此案的進度取決於陳立人和他的律師在下次庭審時是直接認罪還是進行無罪抗辯，如果陳嫌不認罪，地檢處已經做好準備，將會繼續接下來的司法流程，向法庭和陪審團證明此案。

嘉德伯格表示，地檢處仍在調查此案，希望與任何了解陳立人或此案的人對話，弄清楚他做了什麼，或他過去是否有與此案相關的歷史。他說：「審判是對真理的探索，我們始終對新資訊持開放態度。」