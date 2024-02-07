我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 華人忙掃貨

警局竟深夜被搶 警員當場逮嫌犯

記者王子涵╱舊金山報導
一男子深夜闖入北區分局，並試圖盜走公用財產。（舊金山警局北區分局提供）
一男子深夜闖入北區分局，並試圖盜走公用財產。（舊金山警局北區分局提供）

舊金山警局6日通報，在1日凌晨3時20分左右，舊金山警局北區分局（Northern District Police）遭到一男子闖入。被值班警員發現時，該男子正試圖盜走一些「警局財產」。在短暫的搏鬥後，被警員控制並逮捕。

警局的公告中只透露極少的細節，這名膽大的盜賊是35歲的哈吉托菲（Samson Vasili-Hadjitoffi），在被捕前進行了反抗。

該警局位於Fillmore街1125號，社區大部分單元為可負擔住房，以少數族裔及低收入居民為主，犯罪案件高發。近日，位於警局附近的Safeway超市因無力應付搶劫、盜竊等犯罪活動，而選擇關店退出。

對於罪犯的動機和作案細節，如罪犯是如何進入警局的，他想偷走的是筆記本、武器、警棍，還是文件資料，警局都並未公布，且拒絕向記者透露。

根據6日市府發表的公告顯示，舊金山財務盜竊犯罪處於下降趨勢，尤其是汽車破窗盜竊下降明顯。截止本月3日，全市今年共報告5557起盜竊案，而去年同期為6108起，但仍超過疫情前水平的5084起。

案件仍在調查當中，這名盜賊的名字尚未出現在監獄系統中，公辯律師辦公室也對此拒絕發表評論。

舊金山 低收入 疫情

上一則

2023加州公務員收入增3.2%

下一則

屋崙增911調度員 減少致電等待時間

延伸閱讀

迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔

迎農曆新年 民選官員齊聚華埠 確保公共安全道路清潔
金山警局深夜被搶 嫌犯被值班警員當場逮捕

金山警局深夜被搶 嫌犯被值班警員當場逮捕
紐約市警1月犯罪數據 有組織盜竊案急增

紐約市警1月犯罪數據 有組織盜竊案急增
迎農曆新年 金山公共安全發布會華埠舉行

迎農曆新年 金山公共安全發布會華埠舉行
銷售稅制擬改革 減輕遠距工作損失

銷售稅制擬改革 減輕遠距工作損失

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

2024-01-30 20:14
矽谷的谷歌華人工程師陳立人涉嫌家暴殺害妻子于軒一案震驚華人社區。（翻攝自領英）

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

2024-02-03 18:33
美超微創始人兼執行長梁見後自從躋身億萬富翁（Billionaire）後，首度公開參加大型活動。（記者葛歆睿／攝影）

AI巨頭之一美超微股價飆漲 CEO梁見後現身引發熱潮

2024-02-04 03:02
Google首席執行長皮伽在備忘錄中表示，預計還會有更多的裁員，但不會像去年那麼多。該科技巨頭到3月底的員工遣散費已達30億元。（美聯社）

Google持續裁員 遣散費已近30億元

2024-02-04 19:22
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

北加州洛斯蓋圖華女疑遭夫勒斃案 更多細節曝光

2024-01-31 13:54
辯護律師施羅德表示，他也不知道陳立人為何仍未出庭。（記者徐蓓蓓╱攝影）

陳立人案第5次提審仍未出庭 辯方律師稱很不尋常

2024-02-05 20:42

超人氣

更多 >
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業
不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多