南灣慶春節 舞龍舞獅、遊行、小吃同歡

農曆春節將至，新的一年又是最重華人重視的龍年，灣區各地都有舉辦迎新春的節慶活動。本報特別整理這些活動，供讀者及用戶選擇。

2月3日周六活動多，9:30 AM to 12:30 PM在聖荷西 兒童探索博物館 ，有兒童探索博物館農曆新年活動， 包括花束製作、舞獅子等；同日在密爾比達 市民中心廣場，舉行密爾比達農曆新年慶祝活動，有舞龍、小吃、爆竹等；另在聖荷西Seven Trees圖書館的農曆新年慶祝活動，包括手工、小吃、遊戲等。

2月4日周日，從下午1時到6時，在桑尼韋爾公共圖書館，舉辦農曆新年活動，現場有舞獅、火鳥青年樂團演出、藝術手工等。

也有2月3-4日的兩天活動，從中午12時至晚上8時，在聖荷西歷史公園，舉辦藝術手工、龍年遊行、音樂表演、講故事等迎新春活動。

2月10日周六，是正月初一，這一天活動多。包括巴洛阿圖農曆新年慶祝，有遊園、舞獅子、手工等，時間從上午 10時開始，地點在1431 Waverley Street, Palo Alto；山景城也有農曆新年活動，有亞洲藝術文化、傳統表演、遊戲等，時間是上午10時至下午2時，在山景城社區中心；同日巴洛阿圖藝術中心舉辦的農曆新年慶祝活動，有京劇、舞獅、跆拳道表演等，時間是下午2時半至4時半，地點在巴洛阿圖藝術中心。在Santana Row的農曆新年慶祝活動，包括舞獅、文化表演、紅包等，時間是上午11時至下午1時，地點在Santana Row公園。

2月17日周六，密爾布瑞舉辦農曆新年慶祝，現場演出、爆竹、舞獅、小吃等，時間是上午10時至晚上7時，地點在200-400 Broadway, Millbrae；聖荷西藝術博物館也舉辦農曆新年社區日活動，有藝術品製作、文化展示及現場表演，時間是上午 11時至下午6時，地點在聖荷西藝術博物館。

2月24日周六，這一天是農曆正月十五，紅木城將舉辦農曆新年慶祝活動，包括舞獅、武術、太鼓表演等，時間是 上午11時至下午4時，地點在Courthouse Square, 2200 Broadway St., Redwood City。