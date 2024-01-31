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北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

蓋斯洛圖華女遭勒斃案 更多細節曝光

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）
洛斯蓋圖華女命案嫌犯伊格已被收監在聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷新年第一宗兇案是洛斯蓋圖華女余鶯鶯（Yingying “Dawn” Yu, 音譯）疑遭丈夫伊格（John Yeager）家暴勒斃拋屍案。近日有關這起案件更多的信息也逐漸露出水面。法庭紀錄顯示，案發時余鶯鶯仍然和伊格處於離婚訴訟程序中。伊格此前兩任離異妻子從名字看，也均疑為華裔。

法庭紀錄顯示，余鶯鶯在2020年5月15日與伊格結婚。但不到三個月，兩人就已分居。伊格對前次婚姻的兩個男孩有共同監護權，但與余鶯鶯並沒有孩子。余鶯鶯此時也已經搬到相鄰的金寶市居住。

2020年8月27日，余鶯鶯在離婚申請上簽字。三天後，這份離婚申請進入法庭紀錄。在離婚申請中，余鶯鶯提出雙方有「無法調和的分歧」，但並沒有提到有任何肢體暴力促使她決定離婚。這份申請被送至家庭司法中心麥克拉肯（JoAnne McCracken)法官處裁決。

余鶯鶯希望可以通過協商來分割財產。但截至2021年3月10日，這一問題依然懸而未決。法庭方面曾和余鶯鶯跟進，希望她能有機會完成離婚，並在2021年4月11日再次聯繫她。

法庭出具的通知寫道：「法庭在今後18個月內將繼續審理你的案件，如果沒有最終裁決的話會發送通知。但18個月之後，法庭會停止發送通知。如果沒有最終裁決的話，你的案子將會被取消。」直到今年1月17日，法庭紀錄系統中這一離婚訴訟案件顯示的狀態都是「審理中（Active）。」

法庭紀錄同時顯示，伊格此前曾經有過兩段婚姻。1997年，伊格提出與一名叫做盧君（音譯，Jun Lu）的女性離婚。他當時居住在庫比蒂諾。離婚後搬到爾灣的一處公寓居住。

伊格後來與一名叫做張孫怡(音譯，Sunyi Chang）的女性結婚九年，並有了兩個孩子。他們一同居住在伊格現在擁有的洛斯蓋圖的房子裡。伊格當時每月收入超過1萬1000元，但兩人還是分開了。

2017年2月3日，張孫怡申請離婚，並分得一輛2009年的豐田Corolla汽車。伊格分到一輛2015年的賽揚小汽車，同意支付46萬元獲得房屋的獨立所有權。雙方同意共同監護兩人的孩子。

張孫怡在離婚文件中提到兩人有「無法調和的分歧」，但並未提到任何形式的虐待。在伊格被指控謀殺余鶯鶯的當天，張孫怡提出了保護申請。法官依巴拉（Audra Ibarra)裁定伊格必須和前妻保持300碼的距離；除非通過律師，不然在任何情況下不得和其有任何接觸。

法庭信息顯示，法庭已經與1月16日完成對伊格提審，定於3月15日舉行聽證會，將指派公設辯護人為其辯護。

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