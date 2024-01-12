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舊金山交響樂團 將辦龍年音樂會

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山交響樂團將於2月17日舉辦龍年音樂會。（舊金山交響樂團提供）
舊金山交響樂團將於2月17日舉辦龍年音樂會。（舊金山交響樂團提供）

農曆新年臨近，舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）將於2月17日舉辦龍年音樂會，以慶祝亞裔文化中最重要的節日。

交響樂團邀請到多位華裔指揮家、演奏家進行演出，包括台裔指揮家陳美安（Mei-Ann Chen）、青年小提琴家黃俊文（Paul Huang）等。演奏曲目多以亞裔作曲家的作品為主。

慶祝活動將於當天下午4時開始。音樂大廳還將舉辦一系列的娛樂活動，向所有持票人開放，包括舞龍、算命、書法等文化表演。

指揮家陳美安將攜樂團演奏中國當代作曲家李煥之的代表作「春節序曲」，拉開音樂會的序幕。隨後，樂團將演奏耳熟能詳的中國民歌茉莉花，以及馮陽的「花鼓歌」。由作曲家黃岩創作的「樂團民歌」也將登場，此曲曾在2012年中國新年音樂會上由舊金山交響樂團演奏。

青年小提琴家黃俊文將在之後加入交響樂團，演奏中國著名作曲家譚盾創作的小提琴協奏曲「火的儀式」。音樂會將以歌頌台灣阿里山的「阿里山常青」進入尾聲，並在一首「恭喜恭喜」的流行新年歌曲中落幕。

音樂會後還將設有新年宴會，在下午6時30分在Zellerbach Rehearsal大廳開始，現場設有抽獎和現場音樂。

音樂大廳還將舉辦一系列的娛樂活動向所有持票人開放，包括舞龍、算命、書法等文化表演...
音樂大廳還將舉辦一系列的娛樂活動向所有持票人開放，包括舞龍、算命、書法等文化表演。（舊金山交響樂團提供）
台裔指揮家陳美安（左）、青年小提琴家黃俊文（右）。（舊金山交響樂團提供）
台裔指揮家陳美安（左）、青年小提琴家黃俊文（右）。（舊金山交響樂團提供）
舊金山交響樂團將於2月17日舉辦龍年音樂會。（舊金山交響樂團提供）
舊金山交響樂團將於2月17日舉辦龍年音樂會。（舊金山交響樂團提供）

交響樂 亞裔 阿里山

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