我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

聖拉菲女連刺數刀弒母 竟在臉書直播

編譯林思牧／綜合報導

位於舊金山北邊約15哩的聖拉菲(San Rafael)，8日(周一)發生離奇駭人的弒母命案。28歲女性兇嫌不但持刀刺死母親，她還用「臉書實況」(Facebook Live)把血腥的過程播給網友觀看。

警方表示，周一下午4時多有人打電話報警，指出在Terra Linda公寓區的一個單位，有一名女子拿刀不斷的刺另一名年紀較長的女子。報案者有現場目擊者，也有在臉書上看到實況的網友。警察到達時，28歲的貝爾川(Tonantzyn Beltran)手上拿著一把刀站在陽台上，她的腳邊有一名女子臥倒在血泊中。

警方叫貝爾川把刀放下，但兇嫌似乎精神恍惚，警察最後把貝爾川逮捕。調查發現，那名被刀刺傷的女子是貝爾川的母親。警察呼叫救護車把母親送到醫院急救，但她還是因為傷重不治身亡。馬連縣法醫10日確認死者的身分，她是55歲的帕且克(Olivia Lucia Beltran Pacheco)。

臉書的母公司元宇宙(Meta)與警方合作，把那段血腥視頻刪除。警方正在調查貝爾川的犯案動機，包括她在社群媒體上的活動，包含她所放的一段視頻，那是她8日稍早在聖他路薩市警局大廳裡錄製的影像，她似乎是在央求警察把被拖吊的車還給她。聖拉菲與聖他路薩兩間警察局正在合作調查本案。

臉書 社群媒體 舊金山

上一則

紐森公布州府預算 赤字379億元

下一則

鋰電池頻釀火災 舊金山擬立法管理

延伸閱讀

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程
離婚章子怡不到3個月 汪峰舊愛爆他已交新歡

離婚章子怡不到3個月 汪峰舊愛爆他已交新歡
陳星旭直播「社死」 章若楠高EQ回酸民

陳星旭直播「社死」 章若楠高EQ回酸民
勸架遭割頸 騎車到派出所求救 兇手也自刎雙亡

勸架遭割頸 騎車到派出所求救 兇手也自刎雙亡
團隊內鬨…擁2000萬粉絲 中國網紅成員遭同伴刺死

團隊內鬨…擁2000萬粉絲 中國網紅成員遭同伴刺死

熱門新聞

迪安薩街一處小廣場就有三間學術類補習班、兩間藝術體育類補習班。(記者徐蓓蓓╱攝影)

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

2024-01-08 08:08
出自層疊式雞籠系統的產雞，長期生活在擁擠的環境，吃的是轉基因大豆和玉米，被打了抗生素和荷爾蒙。（陳佳霖提供）

缺蛋荒 華人專家買到一盒12顆全雙黃蛋 揭買蛋秘辛

2024-01-03 22:23
福斯特市的一家Walgreens藥店，感冒藥在1日被搶空。（受訪者Tobby提供）

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

2024-01-02 21:17
福斯特市的一家Walgreens藥店，貨架上的感冒藥在1日幾乎被搶空。（受訪者Tobby提供）

「幾乎每個人都感冒」3大傳染病襲灣區 感冒藥被搶空

2024-01-03 01:20
鄭雅慈位在東灣的辦公室遭到歹徒入侵，玻璃門遭到敲毀。（受訪者提供）

北加治安敗壞 逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅也遭殃

2024-01-05 15:09
一個名為Snackolator的Instagram帳戶發帖稱，好市多可能會在美食廣場推出一款新的巨型巧克力餅乾，售價2.49元。（取自Instagram帳戶Snackolator）

好市多美食廣場新添巧克力餅乾 吉拿棒出局

2024-01-05 18:54

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光