今夜降溫至華氏30多度 聖他克拉拉縣啟動取暖中心

取暖中心之一的庫比蒂諾圖書館。（記者徐蓓蓓／攝影）

為應對寒潮天氣，巴洛阿圖市從9日（周二）開始開放取暖中心。聖他克拉拉縣全境從10日（周三）起開放取暖中心。

據國家天氣服務預告，周二起北加內陸地區會開始降雨且可能有霜凍。這一天氣會持續到周末，並可能形成強降雨。入夜溫度預計會降至華氏30多度。受到這一天氣影響最嚴重的是位於聖他克拉拉縣的庫比蒂諾、吉爾洛、聖荷西 以及密爾比達等地。

縣支持性住宅辦公室主任卡明斯基（Kathryn Kaminski）表示：「會積極為弱勢群體提供保暖和必需物資。對外服務團隊和社區義工正在和社區服務部門積極合作，造訪遊民 露營地分發物資，提供取暖中心，極端天氣避難床位以及必需物資信息。」

縣圖書館 將作為取暖中心運營，為躲避嚴寒的人提供舒適、溫暖的空間。聖荷西市圖書館和社區中心將在正常工作時間作為取暖中心開放。縣境內同時還有專門的取暖中心開放。獲取取暖中心地址信息可以登錄www.preparescc.org/coldweather。

聖縣政府表示，低溫會增加如失溫症、凍傷等寒冷相關疾病的風險。失溫症的表現包括意識不清、眩暈、疲勞、嚴重顫抖、笨拙及缺乏協調性、口齒不清、喃喃自語等。長者、幼童、慢性疾病患者及遊民都屬於這一病症的高危人群。失溫症是緊急醫療狀況，如果發現出現前述症狀人士，請立即撥打911。

該縣居民可以採取下列措施應對即將到來的寒冷天氣：

儘量不要在一天中最冷的時段戶外活動，或盡量減少寒冷時段戶外活動時間。疊穿衣物來有效保暖，帶帽子、頭巾、手套等抵禦嚴寒。穿著防水或防風雨鞋和衣物防止失溫和凍傷。即時更換濕掉的衣物防止失溫。大量喝水防止脫水、保持體溫。麻醉品和酒精都會增加嚴寒相關死亡的風險。安全第一，遠離危險物質來抵抗嚴寒。前往取暖中心尋求庇護。