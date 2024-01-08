舊金山空置大樓 加大考慮作為校舍

目前舊金山市中心的辦公樓空置率高達30%。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市中心商務大樓的空置率高達30%。自從Westfield Mall 搬離市中心以來，民選官員們一直在討論，如何更好地利用這一空間。

舊金山市長布里德考慮和討論了多種可能性，以將市中心的空置率降到最低。其中包括邀請柏克萊加大 將校園和學生宿舍設置在舊金山。

布里德表示，舊金山在剛過去的新年假期期間，犯罪率有所下降。最好的選擇是將市中心的空置辦公大樓變成加州大學 校園。她表示，加州大學確實有興趣將市中心作為宿舍、校園和更多選擇。

加州大學已證實，有可能在舊金山市中心設立校長辦公室設定的可能性。

布里德表示，校園不僅有利於解決學生宿舍困擾的問題，也有利於人工智慧世界的發展。舊金山是世界人工智慧之都，許多人才來自舊金山，工程人才來自柏克萊加大等。

目前柏克萊加大的學生宿舍呈現住屋緊缺狀態，只有大一新生可以申請分配到宿舍。

另有報告指出，矽谷地區辦公室空置率於2023年第一季度上升至23.1%，達到歷史新高紀錄，高於2022年最後三個月的22.7%。舊金山辦公室空置率則於2023年第一季度飆升至32.7%達歷史新高，高於2022年第四季度的32.1%。

2023年1月至3月季度，舊金山辦公室月租金平均為每平方呎5.89元，低於2022年10月至12月季度的每平方呎5.94元。報告指出，預估隨著科技產業持續放緩，舊金山2023年辦公室空置率將繼續增加。