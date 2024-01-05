嚴歌苓想藉電影 講中國故事給全世界聽

嚴歌苓接受本報專訪認為，希望藉助電影，讓全世界人都能聽到中國故事。（記者劉先進／攝影）

知名作家嚴歌苓曾質疑中國掩蓋疫情 真相，還批評當權者，遭全面封殺，甚至連張藝謀電影「一秒鐘」的署名都被刪除。她自己成立新歌傳媒有限公司，出版擺脫審查後的最新小說「米拉蒂」。她接受本報專訪時說，要想與外部審查或自我審查完全切割，並非易事，目前有中國導演在海外找到她，希望合作影視創作，「為什麼不藉助電影這種國際化的媒介，讓全世界人都能聽到中國故事？為什麼一定要給中國觀眾講中國故事？」

嚴歌苓回憶，當時大聲批評中國疫情和八孩事件，是希望自己說出後，有批作家也能發聲，沒想到沒人能站出來。她說，「每個作家能說一句真話，中國就會不是現在這個局面。他們有太多顧忌的東西。我人在國外，不能苛求別人和我一樣，畢竟專制不對我個人構成威脅，但對他們形成威脅。作家方方在疫情中振臂一呼，招致人生挫折，我寧可去陪她」。

嚴歌苓表示，大陸對電影的審查愈來愈嚴苛，有導演也難以忍受。比如有導演拍攝電影「椒麻堂會」，並未拿到公映許可證「龍標」，就進行非公開放映，大家發現這也是一種管道；有人則在國外拍攝。

電影始終是國際化的媒介，對話比例較少，任何一個民族能看懂，即使中國最窮困之時，也是最富有故事的一個民族，華裔導演趙婷也曾獲奧斯卡獎 。嚴歌苓說：「為什麼不用電影這種國際化的傳媒，拍攝中國人的故事，讓全世界聽到看到，為什麼一定要給中國觀眾講中國故事。」

嚴歌苓強調，擺脫審查後，她希望獲得百分百的創作自由，「但自己和外部審查、自我審查切割後，不代表審查會和你切割。這些審查，下意識給你設置了紅線，你不知道而已。需要長時間在下意識形成完全自由獨立的精神，才能成為完全自由的自己。」

嚴歌苓說，寫作中會遇到其他審查。比如，她的下一本書準備寫給收養的女兒，涉及中國一胎計畫生育 政策，其中頗多殘酷，包括殺女嬰、拋棄女嬰等。她說，「就因為這樣的運動，她才會變成我收養的女兒。（在這本書中）你能講多少真話給女兒？。一個作家，永遠碰到各種形式的自我審查。」

她表示，出版英文書，編輯在修改文章時，不僅改掉對方認為的不符合英文母語的文字，甚至改掉小說結構，也是一種審查。需要進行含蓄的抗爭。