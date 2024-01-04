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防止跳橋自殺 金門大橋不鏽鋼安全網完工

記者王子涵／舊金山報導
金門大橋安裝不鏽鋼網，有效降低自殺人數。（美聯社）
金門大橋安裝不鏽鋼網，有效降低自殺人數。（美聯社）

金門大橋自1937年建成以來，成為舊金山永久地標，每年吸引著數以萬計的遊客。與此同時，近2000人選擇在此結束自己的生命。金門大橋成為了世界最著名的自殺地點之一。約40名自殺倖存者在過去的20年中，呼籲徹底解決這一問題。3日他們終於如願以償。這座長約1.7哩的大橋兩側安裝上不鏽鋼安全網，有效降低了自殺的人數。

安裝不鏽鋼網的提案在十年前就得到了舊金山市府的批准，2018年開始建造。不鏽鋼網向大橋兩側延伸約20呎（6米），只有通過大橋的行人才能看到。鋼網可以抵禦鹽水、霧氣和強風的侵蝕然而建造過程一波三折，直到2023年才接近完工。

金門交通局總經理穆里根（Dennis Mulligan）表示，安全網已經發揮了預期的作用，跳橋的人數從每年平均30人下降至14人。他指出，不鏽鋼鋼絲網是不可延展的，跳進去的人有可能因此受重傷。

「跳進去猶如跳進奶酪磨碎器。希望人們知道，跳下去有可能會受傷，從而放棄跳進大海的念頭。」穆里根表示，工作人員救起了幾個跳入網中的人，但也有幾名自殺者選擇爬出不鏽鋼網跳入海中死去。

舊金山縣和馬連縣的消防人員正接受相關救援的訓練，目前是維修橋樑的鋼鐵工人執行了許多救援工作。僅在去年，工人就阻止了149人跳橋。

舊金山的官員在2008年開始探索安裝安全網的想法，確定了設計方案。2014年，金門交通局批准了7600萬元的資金啟動該項目。

批評者聲稱，花費大量公共資金只是為了阻止一些心想結束自己生命的人，而這些人終將會選擇其他的方式。但哈佛大學和柏克萊加大的研究表明，大多數倖存者都不會再試圖自殺。阻止人們輕易獲得致命的手段，是防止自殺的關鍵。

舊金山 金門大橋 柏克萊加大

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