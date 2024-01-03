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矽谷新法上路 聖荷西巡航禁令廢除

編譯組／綜合報導
2024年矽谷幾大新法上路，圖為加州州長紐森。（美聯社）
2024年矽谷幾大新法上路，圖為加州州長紐森。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署了數百項法案，以解決加州最緊迫的問題，加州居民可以期待幾種新法律在2024年生效。根據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）整理幾項有關矽谷南灣的法案，這些法案從精神健康服務和住房更新，到員工保護再到安全飲用水，矽谷的立法者們為其中的許多法案提供了支持。

員工保護方面，紐森簽署了工會與餐館老板之間的協議，促成了第1228號眾議院法案，從4月起將快餐業員工的工資提高到每小時20美元。該法案還促使成立了一個由九名成員組成的委員會來監督該行業。倡導者表示，這項法律將通過解決工作場所的工資盜竊、暴力和安全問題來保護快餐業員工。該法於1月1日生效，2029年失效。

眾議院第2188號法案為大麻使用者提供了就業保護，防止雇主在決定雇用、解雇或訓斥員工時使用毛發和尿液毒品檢測結果。此外，參議院第700號法案修改了現行州法律，防止雇主詢問潛在雇員過去吸食大麻的情況。

在本地休閒方面，眾議院第436號法案解決了聖荷西許多人關注的問題：汽車巡航。該法案廢除了現行法律中關於禁止改裝車輛的規定，即車輛與路面的間隙不得小於路面與車輛最低輪輞之間的間隙。聖荷西市長達40年的巡航禁令，曾被批評者認為是一項歧視拉丁裔社區的種族主義政策。

第537號眾議院法案禁止在住宿場所向客人收取隱藏費用，並確保酒店和其他短期住宿場所明碼公開其廣告所稱或要求的住宿費用，以使顧客在決定何時何地旅行時了解他們需要支付的費用。

在健康保健方面，第948號眾議院法案將永久性地延長本將明年到期的30天處方藥250美元的自付上限，從而降低自付藥費。

參議院第43號法案，將有資格獲得被迫監護（conservatorship）的人定義為：因嚴重精神疾病或藥物使用障礙，無法自我保障人身安全或提供必要的醫療護理、食物、衣物或住所的人。紐森在10月份的一份聲明中說，該法案旨在使本州的監護法現代化，這是50多年來的第一次。

在水資源保護和保存方面，參議院第745號法案旨在提高本州的用水效率。新的州建築標準將要求減少用水量，並採用那些能收集循環水用於建築和景觀美化的設計系統。SB 745是加強加州應對未來幾年將加劇的持續缺水和乾旱的關鍵一步。

眾議院第604號法案旨在保護水資源，確保移動房屋（mobile home）居民不會遭受不公平的水服務費。此外，眾議院第664號法案還要求房東承擔起確保租戶獲得安全飲用水的責任。

眾議院 加州 紐森

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