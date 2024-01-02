南灣元旦升旗典禮 逾500僑胞高唱國歌

童子軍468團在典禮上擔任升旗手。（記者李宗敏╱攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會1月1日在南灣華僑文教服務中心舉辦中華民國113年元旦升旗典禮。灣區各地多位民選官員前來祝賀。現場約500多名僑胞高唱美國與中華民國兩國國歌以及國旗歌，慶祝2024新年到來。

黃埔旗隊和空軍旗隊護送美國與中華民國國旗進場。（記者李宗敏╱攝影）

新年第一天，灣區天氣晴朗。升旗儀式在巴洛阿圖鼓舞健身團以及FASCA海外青年文化志工舞獅團的表演中拉開序幕。隨後，黃埔旗隊和空軍旗隊護送美國與中華民國國旗進場。童子軍468團擔任升旗，台大校合唱團領唱國歌。

巴洛阿圖健身團表演。（記者李宗敏╱攝影）

FASCA海外青年文化志工舞獅團表演。（記者李宗敏╱攝影）

國慶委員會主任委員陳立功表示，舉行元旦升旗儀式表達了海外僑胞堅定團結一致支持中華民國以及青天白日滿地紅的國旗，「祝中華民國國運昌隆，人民安居樂業，平安幸福。」

國慶委員會主委陳立功表示，舉行元旦升旗儀式表達了海外僑胞堅定團結一致支持中華民國。（記者李宗敏╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，回顧去年台灣面臨許多挑戰，有成就也有挫折。他用八個字形容台灣「堅韌不移，穩健向前」。

賴銘琪處長用八個字形容台灣︰堅韌不移，穩健向前。（記者李宗敏╱攝影）

在成就方面，根據瑞士洛桑管理學院的世界主要國家競爭力的評比，台灣去年排名第六，是歷年來最好成績。賴銘琪說︰「台美關係也有很大進展，去年台灣是美國第九大貿易夥伴，美國是台灣第二大貿易夥伴，雙邊貿易額超過1350億美元。」

他指出，台灣的發展也遇到挫折。國內方面，觀光、旅遊、餐飲業尚未從疫情影響中完全恢復，以及長期存在的高房價、少子化、貧富均等問題。外交方面，台灣仍然沒有辦法參加許多重要的國際性組織，如世界衛生組織、國際民航組織等。

賴銘琪說，展望未來一年，去年面臨的問題仍然存在，因此政府必須要用更積極負責的態度施政，最重要的是傾聽人民的聲音。

華僑文教服務中心主任莊雅淑表示，看到青天白日滿地紅國旗迎風上升，內心非常感動。感謝海外僑胞一直以來在世界各地發光發熱，作為台灣與世界的橋樑，讓台灣被世界看到。

僑教中心主任莊雅淑感謝海外僑胞一直以來在世界各地發光發熱。（記者李宗敏╱攝影）

參加升旗的來賓有聖他克拉拉縣副警長賓德（Ken Binder）、佛利蒙市長高敘加、庫比蒂諾市副市長弗倫（J.R. Fruen）和市議員魏虹、密爾比達 市長蒙塔諾（Carmen Montano）和副市長蔡伊芙琳（Evelyn Chua）、密爾比達聯合學區副主席葉燕麗（Kelly Yip-Chuan）、佛利蒙聯合高中學區學委寇惠風、駐舊金山台北經文處副處長朱永昌，以及中華民國僑務委員呂玉珍、李文雄、魏德珍，駐美中華總會館主席謝耀池、美洲秉公總堂總理周達昌、中華傳統文化協會會長兼美國秉公總堂副總理鄧灼照等。

金山灣區中華民國國慶委員會1月1日在南灣舉行中華民國113年元旦升旗典禮。（記者李宗敏╱攝影）