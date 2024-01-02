新的一年多地最低薪資調漲 仍難負擔矽谷生活

矽谷最低工資雖上調，但仍不足以支付生活成本。（本報檔案照）

據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，矽谷 各地的最低工資在1月份上調，但上調幅度不足以支付不斷上漲的日常生活開支。

儘管桑尼維爾（Sunnyvale）市的最低工資將上調至18.55元，但工人和企業主表示，上調後的工資不足以支付該地區昂貴的房租和其他開支。

在過去幾年裡，基本生活必需品的價格大幅上漲。根據doxoinsights的一項研究，在全美50個最大的城市中，聖荷西居民的普通家庭帳單支付額排名第一，連續兩年擊敗波士頓、紐約和舊金山。

住房是矽谷地區居民的另一項高昂支出。Apartments.com的一份報告將聖荷西列為全美公寓租金最昂貴的城市之一，平均每平方呎3.34 元，明顯高於全國平均水平。

聖荷西最低工資標準從每小時17元提高到了17.55元，但仍落後於聖他克拉拉縣的五個城市。聖縣最低工資標準最高的城市是山景城（Mountain View），一月份將躍升至18.75元。儘管山景城的最低工資是全縣最高的，但該市最低收入者仍難以支付食品和房租等生活必需品，因此該市官員推出了一項基本收入保障計畫。

在矽谷的巴洛阿圖，最低工資將提高到17.80元。庫比蒂諾和洛斯阿圖的最低工資將略高於聖荷西，均提高至 17.75元。密爾比達 和聖他克拉拉也制定了自己的最低工資標準。今年這兩個城市的最低工資標準都提高到17.20 元。但密爾比達的最低工資標準將於7月1日才生效。

金寶市、吉爾洛、洛斯阿圖山、洛斯蓋圖、蒙特賽倫諾（Monte Sereno）、莫甘山（Morgan Hill）和薩拉度加等七個城市沒有制定自己的最低工資標準，將依靠州政府將最低工資標準提高到16元。

快餐業工人的工資也將在四月前提高到每小時20元，未來幾年，醫護人員的最低工資也將提高到25元。

麻省理工學院（MIT）的 「生活工資計算器」（Living Wage Calculator），提供了一個全職工人維持家庭基本生活所需的時薪估計數。截至今年年初，在聖荷西大都會地區，一個沒有子女的單身成年人的維持生活所需時薪約為26.20元，年薪約為5萬4500元。對於一個要養活四口之家的成年人來說，維持生活所需時薪為58.87元，年薪約為12萬2500元。