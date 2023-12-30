灣區未來幾天天氣不穩 做好防風、防雨、甚至雷暴的準備

美國國家氣象局預計舊金山灣區將持續有大雨、大浪。圖爲周五早晨的金門大橋。（KTVU FOX2截圖）

美國國家氣象局（Nationa lWeather Service，NWS）預計，舊金山灣區 將持續有大雨、狂風甚至雷暴等極端天氣。

29日上午的小雨只是大風暴來臨之前的預示。下午3時，風暴已經進入南灣，並且在向中央山谷進發，可能會在塞拉（Sierra）演變成大雪。

由於一系列風暴正在襲擊加州海岸，預計未來幾天天氣將不穩定。舊金山港口邊的海浪與往常相比偏高，有一定安全危險。

截至下午3時45分，屋崙全境下大雨。

北灣地區從上午11點左右開始下雨，然後全天向南移動。下午的通勤也受到了降雨的影響。

周五，灣區國家氣象局發布風力警告，預計陣風將達到每小時30哩。

預報員奧若科（Rosemary Orozco）表示，高浪將繼續襲擊海岸，導致一些沿海洪水 問題。沿海洪水和高浪警報已從周五晚上延長至周六下午。

「沿海洪水和海浪警告現已發布，持續至周六下午2點。可能產生高達30-40呎的巨浪。遠離水！遠離岩石、碼頭和防波堤！」灣區國家氣象局在X上警告。

塞拉地區將發布冬季旅行建議。灣區國家氣象局表示，該地區也有可能出現雷暴，主要是周五夜晚和周六。

雖然近兩日如此，但跨年夜灣區的天氣將比較乾燥，可以讓人安心地走進新的一年。