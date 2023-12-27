救護車帳單寄金門大橋 3年後被催繳 傷者求退款無果

救護車帳單寄往金門大橋。多年後傷者被催繳，求告無人理。（美聯社）

霍爾（Kathryn Hall）是一名狂熱的自行車愛好者，現年39歲，在醫療保險 領域工作。三年多前，霍爾在金門大橋 上騎自行車時發生車禍。2021年底和2022年初，一份催款通知單寄至了她在舊金山 的公寓，要求她支付2200元的救護車費用，否則將面臨法律訴訟。

霍爾從未收到過由舊金山消防局（San Francisco Fire Department）提供的前往聖瑪利醫療中心（St.

Mary′s Medical Center）急診室的四哩路程救護車的帳單。她一直以為是她的保險支付了這筆費用。

她很不情願地接受了收款通知，並於2022年1月31日向舊金山財務和稅收辦公室欠款追繳局（Bureau of Delinquent Revenue）支付了2206.56元，全部記在她的信用卡上。隨後，霍爾開始寫信給市政府要求查看原始帳單，設法追回付款。

幾個月後，一位收款官員終於將帳單通過電子郵件發送給了她，原來帳單居然被寄往歷史地標金門大橋的收費站。

消防局的一位發言人說，如果病患信息不完整，他們會將接診地址作為病患的地址。

霍爾認為，無論是市政府、市政府承包的救護車公司還是她的保險公司，至少都會為她報銷當時她的保險應承擔的部分。然而，在長達一年的時間裡，每個實體都拒絕提供幫助，導致霍爾不得不承擔這筆帳單。

「紀事報」（Chronicle）發現，舊金山市的救護車收費系統存在重大漏洞，再加上保險和法律索賠的一年期限，使得霍爾不得不承擔全部費用。而其醫療保險計畫本應承擔90%的費用。

欠款追繳局發言人說：「病患最終有責任支付為其提供的服務。如果沒有保險付款，無論當時的地址正確與否，病人就應該全額支付帳單，而無權要求退款。」

霍爾說，在一年半時間裡，她向保險公司提交了索賠申請，但由於一年的訴訟時效而遭到拒絕，於是她向加州管理醫療保健廳提出上訴，但對方維持了拒絕的決定。

她給消防局設在洛杉磯的 「糾紛與困難 」（Disputes and Hardship）郵箱寄了一封信，抱怨消防局對她的帳單處理不當，也一直沒有收到回復。

今年秋天，她向舊金山市府律師辦公室提出索賠。市律師辦公室也以此類投訴的時效為一年為由拒絕了她。霍爾說，在每一個階段，她都很難弄清楚該找誰，以及到底該做什麽。