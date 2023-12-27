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學生攜槍入校頻傳 團體籲加強校園安檢

記者王子涵／舊金山報導
學區總監韋恩曾表示，學區已經在實施一些升級校區硬件的建議，如安裝更安全的鎖和更新廣播系統等。（本報檔案照）
學區總監韋恩曾表示，學區已經在實施一些升級校區硬件的建議，如安裝更安全的鎖和更新廣播系統等。（本報檔案照）

在發生多起備受矚目的學生將槍支帶入高中校園事件後，舊金山社區團體要求學區在新學期前，改進校園安全政策和檢查程序。

由青年領袖、槍支暴力預防倡導者和家長組成的聯盟日前致信舊金山聯合學區總監韋恩（Matt Wayne）和其他董事會成員，要求學區解決公立學校在應對緊急事件時準備不足和應對不力的情況。

舊金山青年委員會主席普盧默（Ewan Barker Plummer）是簽署聯名信的14人之一。他表示，學校需要保證年輕人和所有住校生的安全。這是一個亟待解決的問題。

該組織要求學區修復「破損、過時」的公共廣播系統、安裝新鎖，並向家人和監護人提供如何在家安全存放槍支的指導，以減少學生偷帶槍支上學的問題。

校區發言人表示，學區員工和教職工仍然在休假中。學區會在之後全面審查這封信再作出回應。韋恩在今年3月份的一封公開信中表示，學區已經在實施一些升級校區硬件的建議，如安裝更安全的鎖和更新廣播系統等。

舊金山喬治華盛頓高中的一名學生8日因涉嫌將槍支帶入學校而被捕。另一名學生因在校園內攜帶氣槍而被拘留。同一天，一名伽利略高中的學生因攜帶槍支也被捕。

事件發生後，包括舊金山家長聯盟、反槍支暴力團體、舊金山民主黨中央委員會成員，均要求學區在1個月內作出回應，最遲在下學期開學前實施新規。

「我們需要確保教室內外都上鎖，保障最基本的公共廣播系統正常運行。」小商業主、市議員候選人邁珍（Marjan Philhour）表示，「如果民眾的安全感不重要，其他的問題則都不重要。」

學區 槍支 舊金山

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