加州車管局推出貼紙車牌

金屬車牌與貼紙車牌的對比。（License Plate Wrap提供）

根據加州 法律，沒有安裝前車牌的車主會面臨高達196元的罰款。然而許多愛車人士卻並不願意因此破壞車體，鑽出四個孔洞固定車牌。南加 一位車主創意性地想出「貼紙車牌」（Sticker-type Plates）的概念，解決了這個麻煩，並成功與加州車輛管理局（DMV ）合作，將之推廣至更多的車主。

許多汽車製造商並未在車輛前保險槓或進氣格柵處設計懸掛車牌的固定點，這導致許多車主不得不忍痛自行鑽孔安裝。來自南加Midway市的設計師門多薩（Jun Mendoza）表示，貼紙車牌不僅僅為車主免去了麻煩，還會減少盜竊車牌的犯罪。在加州許多罪犯會使用盜竊車牌，以躲避警方的追蹤。

門多薩將自己的設計想法展示給DMV，意外地得到部門的支持。DMV也推出電子車牌的試點項目，該項目允許車主使用統一的電子屏幕展示車牌號。門多薩的貼紙車牌也被納入試點項目裡。

自2022年起，7866輛汽車參與了該項目，以探索金屬車牌的替代方案。同時，根據舊金山標準報（SF Standard）報導，門多薩創立了貼紙車牌設計公司License Plate Wrap。

DMV發言人表示，License Plate Wrap是唯一允許銷售貼紙車牌的公司。該公司沒有得到試點項目的資助。

根據公司網站，得到貼紙車牌需要支付額外的131.6元，並等待5到6周的時間。

「當我得到訂單後，車主的信息會提交給DMV審核。」門多薩說，「車主需要提供安裝貼紙車牌的日期和車輛里程數。」

貼紙車牌是由乙烯基製成，具有反光性，執法部門能夠使用車牌讀取器進行掃描，並且材料可拉伸和撕裂，因此小偷很難從車上撕下車牌膜並重新利用。

「貼紙車牌可以直接貼在保險槓上，不需要螺絲，愛車人士能夠在保持車體原貌的情況下，遵守州法。目前車管局只允許在汽車前部安裝貼紙車牌，後車牌仍必須是金屬的。」門多薩說。

加州是首個試用該類型車牌的州，網上調查顯示，特斯拉的車主更願意花錢保持車輛前部的整潔，儘管這比傳統金屬車牌25元的價格高得多。