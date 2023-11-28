優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel提供）

優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）一年一期火瀑布（Firefall）周末入園申請，即將在12月1日開放火瀑布期間的三個周末入園許可的一半名額。

有鑑於每當火瀑布觀賞期間，優勝美地國家公園都吸引成千上萬的遊客前往。園方公告，火瀑布吸引的人潮，總造成交通擁擠、停車問題、安全擔憂以及對自然和文化資源的影響。為了管理遊客人數，園方將於火瀑布出現的周末，2024年2月10-11日、2月17-19日和2月24-25日的這三個周末，要求所有遊客提前預約進入優勝美地國家公園，沒有獲得入園的預約許可，將無法入園。

即使不打算參觀馬尾瀑布的遊客，也需要提前預約才能在這三周的周末入園，周一至周五（2月19日除外）抵達的遊客則無需預約。每輛車的進場費用為35美元，有效期為七天，不論抵達的日期。

想要搶得入場的遊客，園方公告第一批一半的名額，將在12月1日上午8點開始，所有三個周末的日間使用預約將在網站(點這裡)開始預約，每位用戶每七天只能進行一次預約。抵達車輛的一名乘客必須是預約持有人，同時需出示足以證明身分的ID證件。

由於火瀑布的美景，每次的開放的入場預約幾乎立即完售，想要獲得進場的名額，幾乎是要在8點時準時坐在電腦前，將園方的報名官網打開，然後一直努力刷網頁，所有的刷卡資料要事先打在另一個檔案上，用最快速的方式，完成付款手續，然後下單，才有可能搶到入場預約。