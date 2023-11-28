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優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

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優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel提供）
想要一觀美麗的優勝美地火瀑布，不僅要搶得入園資格，還需要當天氣候的允許，才有機會看到。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel提供）

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）一年一期火瀑布（Firefall）周末入園申請，即將在12月1日開放火瀑布期間的三個周末入園許可的一半名額。

有鑑於每當火瀑布觀賞期間，優勝美地國家公園都吸引成千上萬的遊客前往。園方公告，火瀑布吸引的人潮，總造成交通擁擠、停車問題、安全擔憂以及對自然和文化資源的影響。為了管理遊客人數，園方將於火瀑布出現的周末，2024年2月10-11日、2月17-19日和2月24-25日的這三個周末，要求所有遊客提前預約進入優勝美地國家公園，沒有獲得入園的預約許可，將無法入園。

即使不打算參觀馬尾瀑布的遊客，也需要提前預約才能在這三周的周末入園，周一至周五（2月19日除外）抵達的遊客則無需預約。每輛車的進場費用為35美元，有效期為七天，不論抵達的日期。

想要搶得入場的遊客，園方公告第一批一半的名額，將在12月1日上午8點開始，所有三個周末的日間使用預約將在網站(點這裡)開始預約，每位用戶每七天只能進行一次預約。抵達車輛的一名乘客必須是預約持有人，同時需出示足以證明身分的ID證件。

由於火瀑布的美景，每次的開放的入場預約幾乎立即完售，想要獲得進場的名額，幾乎是要在8點時準時坐在電腦前，將園方的報名官網打開，然後一直努力刷網頁，所有的刷卡資料要事先打在另一個檔案上，用最快速的方式，完成付款手續，然後下單，才有可能搶到入場預約。

如果在12月1日沒有搶到入園的預約，還可以搶園內的住宿機會，如果在時間內住宿在國家公園內，就會附帶有入園資格，另外剩下一半的名額將在入園日期的前兩天開放，比如要搶2月25日入園，就可以在2月23日的早上8點搶票。

優勝美地國家公園官網公告2024年觀看火瀑布的入園預約規定。（取自官網）
優勝美地國家公園官網公告2024年觀看火瀑布的入園預約規定。（取自官網）

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