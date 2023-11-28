想看火瀑布 水量、光線、角度缺一不可

能看到火瀑布的區域限定在某個角度，遊客都提早準備就位。（蓁蓁的旅行日記Loving Travel提供）

火瀑布是優勝美地 最知名的美景之一，這是在2月某個時間段內，約莫下午黃昏時，橘黃色的陽光照射在優勝美地裡的酋長岩東側的馬尾瀑布（Horsetail Falls），在傾斜的陽光照射下，瀑布猶如噴發的岩漿一般，燃燒著熾熱的火焰，是為難得的優勝美地奇景火瀑布。

曾經觀看過火瀑布的灣區 居民許願說︰「美景讓人難忘，但是人很多，擋到後面先占位的人會一直被驅趕。」當時許願住在公園裡，需要穿很厚的服裝來禦寒，她建議雪衣是好選擇，可以帶wagon裝露營椅和很多食物，尤其建議小孩要戴手套。她也建議如果要預約入園，要一直刷園區內的旅館空位，住在裡面就不用搶入園的預約，也不用黑夜開山路出園區。

去年曾去觀看火瀑布的Patty Tom表示，去年瀑布水不夠多，所以看起來沒有很壯觀，如果今年瀑布水夠多，還會想去。她也建議大家，「入園後趕快詢問當天最佳觀看時間，早一點去占位置，要注意保暖，帶著晚餐去野餐，主要可以待久一點。如果沒記錯應該是3點到4點半是比較好的觀賞時間。」

明年還想要去看火瀑布的蓁蓁，主筆有臉書粉專「蓁蓁的旅行日記」，她分享到，火瀑布是優勝美地國家公園每年最重要的盛事，要看到火瀑布，瀑布、水量、光線、角度缺一不可。「我之前就遇到剛好整個2月下半旬都在下雨，或者是冬季雨水太少瀑布沒水，或者是天氣太冷，瀑布凍著了、瀑布水量不足，或是整日晴天偏偏夕陽時分來了朵雲。」

「所以當看到夕陽光線落在瀑布上的瞬間，周圍響起的歡呼與鼓掌，真的會讓人非常感動！因為那象徵著這一整年的期待，與這一天在低溫 下的等待都值得了。」曾為了一觀火瀑布而在觀賞點上蹲點整整兩天的蓁蓁說到。