習近平2小時趕場2活動 和拜登同憶這張「小鮮肉」金門大橋經典照

中國國家習近平15日在舊金山向美國企業領袖發表演說。（路透）

中國國家主席習近平 在和拜登 總統會晤4小時後的15日晚上，又馬不停蹄的趕場，連續參加兩場活動，一場是亞太經合領袖峰會(APEC)接待會，一場是美國友好團體聯合歡迎宴會。兩場活動距離的時間不超過2小時。有趣的是，拜登在接待會上提及，給習近平看他30歲時在金門大橋的合影，習近平很喜歡照片。而習近平在另一場活動、歡迎晚宴上隔空回應，「我對美國的第一印象來自舊金山 ，至今還保存著一張在金門大橋的留影」。

APEC接待會上，播放了灣區NBA球隊、金州勇士球員、兩屆例行賽最有價值球員（MVP）柯瑞（Stephen Curry）的視頻致辭。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也到現場發言。

拜登說，感謝舊金山的MVP和貴賓們。當他說起和15日和習近平在舊金山會面時，下方響起歡呼聲。拜登說，習近平30歲左右在金門大橋前有合影。「我說要給習主席看這張照片。他看了後，說很喜歡。我還提及，舊金山是全美華裔人口最多的城市之一。他來到這裡就像回家，賓至如歸。」拜登還稱讚裴洛西是美國歷史上最好的眾議院院長。

拜登說，今天擺在大家面前的挑戰，不同於往屆APEC領導人所面臨的挑戰，比如，利用人工智慧的潛力來提升世界和生活，同時最大限度地減少所帶來的風險和安全問題。以必要的速度和精力採取行動，大幅遏制碳排放，避免威脅所有人的氣候災難。面對大流行病和自然災害等威脅，建立一個更有彈性、更安全的供應鏈，為明天的清潔經濟奠定堅實的基礎，「我們應對這些挑戰的最強有力的工具，與第一次APEC峰會時一樣。聯繫、合作、集體行動和共同目標」。

在歡迎晚宴上，習近平隔空回應了拜登說的照片趣事。他說，1985年我第一次訪問美國，就是從舊金山入境，「我對美國的第一印象來自舊金山，至今還保存著一張在金門大橋的留影。」

中國外交部部長助理華春瑩貼文說，拜登拿著手機問習認得這小伙子嗎？原來是習近平38年前在舊金山的留影。(取自華春瑩X社媒平台)

習近平說，舊金山見證了中美兩國人民百年交往的歷史。158年前，大批中國工人來到美國，修建連接東西海岸的太平洋鐵路，篳路藍縷，在舊金山建起了西半球歷史最悠久的唐人街。從這裡出發，中美兩國之間發展起7600億美元雙邊貿易和累計2600多億美元雙向投資，建立起284對友好省州和友好城市關係，最多每周300多個航班和每年500多萬人次的相互往來。這是全世界近四分之一人口共同繪就的宏偉畫卷。他還重點提及，二戰期間，陳納德將軍帶領美國志願者奔赴中國戰場，組成了著名的飛虎隊，對抗日本侵華，還建起了向中國運送急需物資的駝峰航線，1000多名中美機組人員犧牲在這條航線上。

習近平說，一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是一個根本的、也是管總的問題。道理很簡單，如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。中國願意同美國做夥伴、做朋友。我們處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。