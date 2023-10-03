金山辦公樓大拍賣 房地產資金進場撿便宜

舊金山商業大樓空置率高，有房地產投資業者認為現在是低價承接佳機，開始進場買進。示意圖。（Getty Images）

總部在巴洛阿圖的「半島土地與資產」公司 (Peninsula Land and Capital) 資深主管費爾德斯 (Roger Fields) 在過去舊金山房地產 行情火熱的時期，購買不起當地辦公商業大樓，因為價格實在太高了，而今舊金山商業建築空屋率高升，費爾德斯長期追求的機會終於來臨。

費爾德斯說，舊金山商業大樓空置率高，市場需求量低，情況恰好與過去相反，這種機會是1990年代初期以來僅見。

費爾德斯終於採取行動，在他的推動下，半島土地與資產公司於9月間以低價買下舊金山金融區加利福尼亞街 (California Street) 550號一棟13層樓高的商業大樓。這棟大樓原為富國銀行 (Wells Fargo) 所有。

舊金山金融區過去兩個月連續廉價拋售三棟商業大樓。費爾德斯等人認為，他們的投資 將產生長期效益，反映出對舊金山金融區未來發展的信心。

Newmark 執行經理主任蓋斯雷特 (Mark Geisreiter) 說，舊金山目前進行大拍賣，許多資金開始進場。事實上，如果有穩定資金，何不利用這個機會，以每平方呎200元的低價，買下舊金山建築大樓，這種機會非常罕見。

富國銀行2005年以1億800萬元高價買下加利福尼亞街550號這棟大樓，隨後去年夏季因公司採行房地產精簡政策，計畫將這棟大樓推出銷售。富國銀行隨後因舊金山房地產市場行情不佳，取消大樓待售計畫。然而當富國銀行今年稍早將大樓再度推出待售時，舊金山房地產市場行情更差。

根據公共資訊，費爾德斯的公司9月間僅以4000萬元價錢，買下總面積35萬5000平方呎的這棟加利福尼亞街550號大樓。平均每平方呎價格為114元，遠低於富國銀行20年前買價。

雖然在目前空屋情況嚴重下，專家預測商業大樓價格仍會持續下跌。但買賣終於開始進行，對舊金山房地產市場是一個好消息。

灣區房地產公司Colliers 研究主任丹尼爾斯 (Derek Daniels) 說，目前大樓交易反映出買賣雙方重新調整對房地產的估價，這也代表買賣雙方終於開始溝通，價格雖然改變，可是這將會創造新機會。投資者可以認真估算長期投資效益。

費爾德斯表示，他不能失去以這種好價錢在舊金山金融區買下一棟大樓的機會。

許多投資者也作如是觀。Swig 公司與SKS房地產合夥人以6100萬元買下聯合銀行 (Union Bank) 於加利福尼亞街350號一棟總面積30萬平方呎的辦公大樓，這個售價比該大樓2020年上市時尋求的價格2.5億，跌了約75%。