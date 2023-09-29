屋崙掃盪黑幫「鬼城」 逮10人、繳獲12支槍

屋崙警局隊長瓊斯表示，透過停火計畫，跟蹤屋崙名為「鬼城」、參與持槍搶劫、劫車的犯罪幫派，警方逮捕10人，繳獲12支槍。（警局供圖）

屋崙 警局隊長瓊斯（Tony Jones）28日在記者會上表示，透過停火計畫，跟蹤屋崙名為「鬼城」（Ghost Town）的犯罪幫派 ，警方最終逮捕10人，包含9個成年人和1個未成年，且繳獲12支槍。該幫派參與一系列劫車、持槍搶劫和汽車盜竊案。傳統上的團夥和幫派，現在也參與了持槍搶劫和劫車。因此，停火行動的重點開始轉移，不僅包括槍擊和兇殺，還包括其他任何涉及槍枝的暴力犯罪 包括持槍搶劫。

瓊斯說，該局停火小組一直在追蹤西屋崙的一群人，他們隸屬於全市聞名的「鬼城」幫派。這夥人參與了一系列劫車、持械搶劫和汽車盜竊案，在整個灣區都留下犯罪活動足跡。停火小組在收到關於該幫派行蹤的一些具體資訊和情報後，開始監視。觀察到其中三人劫持了一輛車，隨後來到西屋崙的一個地方，在此警方發現有15人，其中許多人攜帶槍枝。他認為，停火戰略關鍵在於利用數據和情報，重點關注參與犯罪的特定個人、犯罪團夥和幫派。因為他們在不斷演變，結成不同的聯盟，某些人退出，又有新的人加入。警方須時刻保持警惕，才能有效行動。

最終警方逮捕10人，包括9成年人和1未成年。繳獲12隻槍械，包含九挺機槍和三隻半自動搶。阿縣地檢長辦公室對這些人提出了持有武器的指控。警方將聯繫搶劫、劫車和入室盜竊的受害者，將更多案件提交給地檢長辦公室，對搶劫、劫車和入室盜竊等罪行進行起訴。

市長盛桃表示，減少犯罪和槍枝暴力是她擔任屋崙市長的首要任務，而自2020年以來暴力犯罪的增加令人深感憂慮，這是不可接受的。「作為市長，我責無旁貸。我們不會等到有了警長，不會等到有預防暴力部門的負責人才行動。我們要繼續前進，以保護市民、企業和本市社區。」