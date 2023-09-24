世報中秋嘉年華 灣區華人同樂 56吋大月餅分送鄉親品嘗

出席獲得嘉賓有：世界日報總經理李銘濱、Main Street商場經理Mike Rodhe、南灣僑教中心主任莊雅淑、台灣交通部觀光署駐舊金山秘書洪幸慈、安樂居市場經理Stephanie Szto、華美銀行資深副總裁黃光耀、僑務委員李文雄、華航駐舊金山分公司總經理曾煜屏、長榮航空駐舊金山分公司總主任吳駿傑、小樹苗國際學校負責人賴淑娜、台糖舊金山分公司總經理楊變。（記者王子涵/攝影）

2023年世界日報 中秋嘉年華活動於9月23日，在矽谷南灣庫比蒂諾Main Street商場中央草坪舉行，40多個攤位參展，包含美食品嘗、親子遊戲、專家義診、房產理財諮詢等主題，吸引許多居民帶著全家到場，享受悠閒的周末時光，中秋闔家團圓。活動最讓人期待的便是抽獎活動，一等獎可獲得長榮航空舊金山 往返台北豪華經濟艙機票。另外由南灣知名的金麥食品贊助純手工製作56吋大月餅也受人矚目，月餅在活動最後，分發給鄉親品嘗。

全勝功夫學院的學童與出席嘉賓合影。（記者王子涵/攝影）

中秋嘉年華是世界日報在南灣華人 社區舉辦最盛大的年度報系活動。上午10時，來自全勝功夫學院的小朋友開始表演，儘管他們來自於不同族裔，但表演功夫的態度很認真，一頭「小醒獅」更是逗得觀眾陣陣發笑。

隨後，11位嘉賓為嘉年華進行剪綵儀式，世界日報總經理李銘濱、Main Street商場經理Mike Rodhe、南灣僑教中心主任莊雅淑、台灣交通部觀光署駐舊金山秘書洪幸慈、安樂居市場經理Stephanie Szto、華美銀行資深副總裁黃光耀、僑務委員李文雄、華航駐舊金山分公司總經理曾煜屏、長榮航空駐舊金山分公司總主任吳駿傑、小樹苗國際學校負責人賴淑娜、台糖舊金山分公司總經理楊變。

主持人李娜亞。（記者王子涵/攝影）

李銘濱表示，中秋節被認為是除了春節以外華人最重視的節日，代表著闔家團圓的氛圍，世界日報作為華人社區重要的媒體平台，很高興能舉辦嘉年華活動，加強海內外華人間的聯結。他預祝大家中秋佳節愉快，享受美好時光。

攝影比賽獲獎者。（記者王子涵/攝影）

由安樂居（On Lok）贊助的「金色年華」攝影大賽是本次嘉年華亮點之一，大賽共收到250份作品，逾四萬名讀者瀏覽了活動網站。此次攝影比賽分為老中青三個組別，表達不同年齡視角下，金色年華的美麗。攝影大賽評委、舊金山攝影師聯盟會長董旭東以及李銘濱、莊雅淑分別為獲獎者頒獎。

華航舊金山分公司總經理曾煜屏抽出華航大獎幸運兒。（記者徐蓓蓓/攝影）

一等獎獲得者Louis Xi獲得長榮航空舊金山往返台北豪華經濟艙機票一張。（記者王子涵/攝影）

中午12時，長榮航空駐舊金山分公司總主任吳駿傑抽取了一等獎獲得者，來自庫比蒂諾的Louis Xi幸運獲獎。他表示，自己已經20多年沒有回台灣，但母親心心繫念返台許久，因疫情的原因一直被耽擱，他將抓住這次機會，近期帶媽媽返回台北探親。

下午的嘉年華活動氣氛更加熱烈。SV Band 的演出熱力四射，點燃全場氛圍，主唱林速貞介紹樂隊已經有35年歷史，此次是首次在「世界日報中秋嘉年華」演出。樂隊成員都是矽谷高科技人士，業餘進行樂隊排練，在矽谷很多活動都有演出。今天的樂隊演出，曲風多樣，滿足觀眾多樣化要求。

阿美廚房攤位前大排長龍，尤其是台式炸臭豆腐超受歡迎。正在排隊的施姊妹是一位虔誠的信徒，她帶著有「世界日報」的粉色遮陽帽，說兩塊錢有包包、報紙和遮陽帽的組合，很划算；她在前面聽到九家教會連袂演出的信仰歌曲合唱非常動聽，令人感動，「阿美廚房」炸臭豆腐香味撲鼻，聽說是道地台灣美食，所以過來排隊。

主持人李娜亞。（記者王子涵/攝影）

「安樂居長者全面護理計畫（PACE)」是一項全面服務醫療保健計畫，目的為協助長者繼續安心地留在家中生活。安樂居醫療保健專業團隊為每位參與者量身定制 了個人化的護理計劃包括一系列可在安樂居服務中心或家中獲得的服務」。

「安樂居」除了贊助了此次嘉年華頒獎的「金色年華」攝影大賽之外，還把攝影師請到了嘉年華展位現場，為長者免費拍攝全家福照片。

世界日報農家樂後院小天地攤位也吸引了大批民眾駐足，排隊領取小苗、種子。攤主黃詩云表示，這是一個公益網路平台，感謝臉書農家樂團內的農友幫忙，有很多專業園藝高手，都分享了他們自己的種植經驗，也帶來很多種子、小苗和植物，分享給大家，創造一個自由交換的空間。

主舞台上仍有不少表演可以看，包括「小樹苗」小朋友的民族舞蹈表演、北加排舞協會的觀眾互動式演出，都吸引了在場觀眾的目光。活動在第二次抽獎後圓滿結束，許多民眾都玩得相當盡興，度過了一個愉快的周六下午。