8萬人觀看 紅髮艾德李維球場演唱會破紀錄

紅髮艾德李維球場演唱會入場人數超過泰勒斯和碧昂斯演唱會，創下最高紀錄。（美聯社）

紅髮艾德（Ed Sheeran）打破了李維球場（Levi’s Stadium）的上座率紀錄。這位英國創作型歌手於16日（周六）在舊金山49人隊主場的演出吸引了近8萬人到場觀看，超過了今年夏天早些時候泰勒斯（Taylor Swift）和碧昂斯（Beyoncé）吸引的觀眾人數。

李維球場此前的上座率紀錄是2015年WWE的「摔角狂熱 31」（WrestleMania 31），當時有 7萬7000 人觀看。相比之下，根據49人隊提供的最新數據，泰勒斯7月28至29日在李維球場的演唱會平均每晚約有5萬8000人入場，碧昂斯8月30日演唱會的估計入場人數為5萬人。

正在為第六張錄音室專輯《Subtract》進行 「+ - = ÷ x Tour」（讀作 「Mathematics Tour）巡迴演唱會的艾德，在 「圓形」（in the round）舞台上進行了一場以個唱為主的演出。由於舞台和製作區占據了場地的一部分，因此舞台被放置在球場的中央，這就為那些通常被標準演唱會設置擋住的座位打開了通道。

這位四屆葛萊美（Grammy）音樂獎得主的演唱會門票，在開場前幾天在熱門轉售平台上以低於票面價值的價格售出，這也可能是吸引大量觀眾的原因之一。最初定價為165元的普通門票以大約原價一半的價格上市。

18日（周一）49人隊總裁圭多（Al Guido）在給紀事報（Chronicle）的聲明中說：「這個夏天在李維球場舉辦的活動創造了歷史。我們要感謝讓這場演出精彩紛呈的球迷和工作人員，當然也要感謝艾德的精彩表演。」

49人隊表示，他們仍在統計最終的數字，「這需要一些時間。

據艾德在其 Instagram 帳戶上發布的一段視頻顯示，演出前，艾德在場外的臨時商品攤位上向忠實歌迷打招呼，發放免費小禮品，為他們簽名，並用一首名為「American Town」的新歌為他們獻上小夜曲，以此表達對歌迷的感激之情。

在演唱會上，他談到了自己自2011年發行突破性單曲「The A Team」以來所取得的進步，當時他在英國酒吧首次演唱這首歌時遭到了冷遇。身著聖他克拉拉市T 恤的他說：「現有8萬人對我唱這首歌，這太瘋狂了。」

盡管受到了市政府官員的冷落，沒有像泰勒斯和碧昂斯一樣只因露臉就被授予市長榮 譽稱號，但艾德還是遵守了周末晚上11時在李維球場的宵禁 規定，他在晚上10時30分多一點結束了演出。