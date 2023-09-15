班尼奧夫：讓金山更安全 不是做不到

班尼奧夫（右）稱舊金山平時不像在Dreamforce舉行期間那麼重視安全，布里德做出回應。（美聯社）

Salesforce首席執行長班尼奧夫（Marc Benioff）13日在該公司的Dreamforce大型會議上稱讚了舊金山 的清潔和安全，但他表示，該市在其他時間應該做得更好。

他在活動上對「紀事報」（Chronicle）記者說：「當舊金山市想要看起來漂亮、閃亮及安全時，它就能做到。不幸的是，這座城市並不總是像在Dreamforce期間那樣認真對待自己，」他說，「如果他們能為Dreamforce做到這一點，為什麼不能每天都做到呢？」

班尼奧夫沒有透露Dreamforce明年是否會回到這座城市，此前他曾表示，如果受到這座城市無家可歸和吸毒問題的影響，這個可容納4萬人的會議可能會搬遷，任何搬遷都將對舊金山的經濟造成衝擊，預計該會議今年將產生近9000萬元的消費。

班尼奧夫告訴記者，他今年在公共安全和無家可歸者等問題上「給市政府施加了很大壓力」。在與班尼奧夫的活動中，州長紐森（Garvin Newsom）也談到了4月份去SoMa區看到的露天毒品 交易和吸毒現象。

對此，舊金山市長布里德（London Breed）14日作出了回擊。她表示，舊金山市正在取得進展，其他會議也在為該市帶來好處和承諾，「這不僅僅是一次會議，我們必須確保這些會議取得成功，因為這是我們經濟的重要組成部分，」她說，「但更重要的是，我們還必須確保我們的社區安全，確保人們作為城市居民感覺良好。」

在減少露天毒品交易的最新地方推動行動中，紐森和布里德政府將舊金山執法部門與加州 公路巡警（California Highway Patrol）和加州國民兵（California National Guard）合作。布里德還開設了一個統一指揮中心，協調公共機構應對當地的毒品危機，她還指示市警加強執法，打擊在城市街道上公開使用毒品的人。

「我認為，任何人將他們在網上看到的本市某些地區的情況與舊金山每個社區每天發生的事情相提並論，都是令人遺憾的。所以我的反擊是，你知道，舊金山正在發生變化，情況正在好轉。」她說。

儘管存在安全問題，班尼奧夫仍對舊金山作為人工智能中心的未來表示樂觀。「其他國家都很羨慕舊金山的發展。他們希望自己也有這樣的能力、智力資本和人力資源，這裡發生的一切令人驚嘆，」他說。「如果這座城市能夠運用自己的力量，它就會令人驚嘆。」