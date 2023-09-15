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侯友宜將訪金山與華埠僑界座談 團結大會席位被訂滿

本報記者／舊金山報導
舊金山作為國父領導國民革命的發源地，成為西岸唯一納入侯友宜訪美行程的城市。（記者王子涵／攝影）
舊金山作為國父領導國民革命的發源地，成為西岸唯一納入侯友宜訪美行程的城市。（記者王子涵／攝影）

中國國民黨總統候選人、新北市市長侯友宜14日開啟為期八天的訪美之旅。其中舊金山作為國民革命發源地，成為西岸唯一被納入行程的城市。國民黨駐美國總支部14日當天在金山國父紀念館召開說明會，公布基本行程安排。中國國民黨駐美國總支部輪值常委周達昌、常委楊昆山、海外部副主任鍾維君，中評委張人睿、徐楚南、李學英、楊子超、陳伯豪、于愛珍，總支部書記長趙炳賢、國父紀念館館長陳夏儀等出席。

侯友宜訪美首站將到達華府，停留三天後轉往第二站紐約。完成美東各項活動後在20日中午11時飛抵舊金山。灣區科技界和新創界將在佛斯特市皇冠酒店（Crowne Plaza）舉辦歡迎午餐及座談會。稍作休息後，訪問團一行將前往華埠聖馬利公園（St. Mary's Square），向國父孫中山銅像獻花致敬，並探訪包括金山國父紀念館、國民黨駐美總支部、洪門致公總堂等地點，與華埠僑界座談。

來自洛杉磯、休士頓和溫哥華支部的代表也將來到舊金山共同歡迎侯友宜。華埠將舉辦歡迎儀式，包括由五頭獅組成的醒獅隊，以及洪門致公總堂準備的萬響鞭炮儀式。

晚上7時，訪問團將返回皇冠酒店召開團結大會。大會原定的51桌席位被早早訂滿。屆時侯友宜會發表講話，並為國民黨各地後援總會、各支部以及中華文化傳統協會等二十多個組織授旗。活動結束當晚，訪問團將搭乘班機返台。

周達昌表示，廣大海外僑胞凝聚強大力量，堅定支持中國國民黨，歡迎總統候選人來訪灣區。

鍾維君表示，侯友宜此行的重點是為中國國民黨加分，與美國主流智庫、政府官員進行會談。「台灣未來的經濟突破一定是從高科技產業出發。與矽谷科技領袖、智庫的會談很重要。」

他表示，訪問團選擇舊金山有四大考量。國父孫中山先生1911年在聖馬利公園成立了洪門籌款局，為辛亥革命籌得40萬元，幫助革命成功。為了紀念這一段歷史，侯友宜要走當年國父走過的路。同時，國民黨駐美總支部是海外的黨務中心。而國父紀念館原先是孫中山先生創立的「少年中國城報」的所在地，後經過華埠領袖僑胞共同捐助，改造為國父紀念館。最後，洪門致公總堂對孫中山先生海外革命活動鼎力幫助。「這些都是侯友宜要拜會的地方。」鍾維君說。

國民黨 侯友宜 華埠

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