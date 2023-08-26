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拒為攜槍警察服務 舊金山麵包店惹議

編譯組／舊金山電
連鎖麵包店Reem's California因為拒絕為帶槍穿制服的警員提供服務，而引起舊金山警察工會的不滿。（取自SFGATE網站）
連鎖麵包店Reem's California因為拒絕為帶槍穿制服的警員提供服務，而引起舊金山警察工會的不滿。（取自SFGATE網站）

舊金山警察工會日前稱，接到廣受歡迎的連鎖麵包店Reem's California的電子郵件，該店家在郵件中表示，不為佩戴武器和身著制服的警官提供服務。

舊金山警官工會聲稱，上周末Reem's California拒絕為一名警官提供服務，同時聲稱這是公司政策的一部分，該政策規定，這家廣受歡迎的阿拉伯街頭食品連鎖餐廳和麵包店，不會為任何攜帶武器且身著制服的人提供服務。

在周四的社交媒體帖子中，警察工會分享了一封疑似來自該公司代表的電子郵件。郵件中寫道：「在Reem's，我們的政策是不接待任何攜帶武器且身著制服的人。歡迎所有警官在下班和不攜帶武器的情況下來我們店內。」目前還不清楚是誰向工會發送了這封郵件。

工會在其社交媒體帖子中說：「我們並不是要求Reem's或任何有偏執政策的企業為我們的警員服務，我們要求他們為自己的歧視性政策負責，並在可見處並立上標牌，讓我們知道不要在你的店裡消費，不管是上班還是下班。」

在發給SFGATE的一份聲明中，Reem's表示其政策旨在將槍枝拒之門外，以確保員工的安全。聲明說：「Reem's一直致力於在我們的社區提升社會和種族正義，這包括為我們的員工和顧客營造一個安全的環境。在槍枝暴力事件不斷增加的今天，尤其是對有色人種、年輕人和同性戀者。我們相信，在我們的餐廳裡堅持嚴格的禁槍政策能讓我們更加安全。」

聲明補充說：「我們社區許多成員都受到過槍枝暴力的影響，所以在Reem's，我們的目標是提供一個空間，讓人們可以吃到美味的阿拉伯食物，不必擔心暴力或騷擾，我們要號召大家站出來，一起創造充滿關愛和堅韌的社區文化。」

如果工會的說法屬實，Reem's California 將成為灣區最新一家因拒絕為警官提供服務而遭到抨擊的餐館。2021年，在三名身著制服的舊金山警察被要求離開餐廳後，Hilda and Jesse的店主在公眾的強烈反對聲中道歉。今年早些時候，Pizza Squared 的一名收銀員因告知幾位警察他們在本店不受歡而被解僱。

Reem's在東灣屋崙有一家麵包店，在渡輪大廈也有一家小賣部。主廚創始人Reem Assil是一位社會正義活動家，也曾是一名社區組織者。2022年，她入圍了詹姆斯-比爾德傑出廚師獎決賽。

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