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熱帶風暴來襲 舊金山悶熱潮濕未見雨

記者李怡╱舊金山報導
21日受過境南加的熱帶風暴喜萊莉(Hilary)影響，舊金山全天天氣是烏雲陣風未見雨。（記者李怡╱攝影）
21日受過境南加的熱帶風暴喜萊莉(Hilary)影響，舊金山全天天氣是烏雲陣風未見雨。（記者李怡╱攝影）

84年來首次過境南加的熱帶風暴喜萊莉(Hilary)，對內陸部分地區造成嚴重影響，天氣預報舊金山21日也會迎來降雨，但截至晚間發稿前，天氣狀況只是悶熱潮濕，黑雲當空伴有陣風，但未迎來降雨。

舊金山全天的天氣狀況都是烏雲密佈，時而伴有強烈陣風，吹低了道路兩旁的樹木，時而吹倒幾條街區的垃圾桶，且氣溫呈現平日不多見的悶濕熱狀態。

舊金山應急管理處不時發出預警報，小雨和陣風正在向舊金山襲來，全天出現零星陣雨，雷暴和閃電的可能性很小，與任何潮濕天氣一樣，請小心駕駛並留意行人，固定好戶外家具和其他可能受風吹動的物品。

灣區氣象局向市民發出警報稱，要留意舊金山半島地區的出行和天氣狀況，此地預計夜間會有陣雨，也可能會下大雨或出現陣風。

因為天氣預報的及時性，居住在舊金山的市民多數都知悉了熱帶風暴喜萊莉的過境，並於下班之際做好準備或是提早下班；晚間隨著舊金山天空中的烏雲越壓越低，在華埠經營禮品店，家住在東灣康柯德的張月華打算提早關店半小時，以避免自己途中遇到暴雨出現危險。

舊金山的氣溫常年處於55到75度，多數居民沒有空調或是從不開電扇。但21日因天氣悶熱，位於諾布山海德街公寓內的多戶居民全天候打開了電扇，讓室內的空氣保持流通。

被大風吹倒在街道上的垃圾桶。（記者李怡╱攝影）
被大風吹倒在街道上的垃圾桶。（記者李怡╱攝影）

舊金山 喜萊莉 熱帶風暴

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