舊金山回辦公室上班比率 高於全美

一項調查顯示，舊金山正開始從大蕭條中反彈，員工返回辦公室的比率高於美國其他任何地方。（美聯社）

最近的一項分析發現，有跡象表明，舊金山 正開始從大蕭條 中反彈，員工返回辦公室的比率高於美國其他任何地方。

根據地點分析公司Placer的研究，上個月前往舊金山辦公樓的人次與2022年7月相比增長了約38%。這是自疫情 以來的最高月度增幅，也是全國最高。華盛頓特區位居第二，辦公室訪問量與去年相比增長了36%。紐約以16%緊隨其後，排名第三。

在2019年至2021年期間，舊金山經歷了全國最高的在家辦公轉變，37%的舊金山員工轉型為遠程辦公。如今辦公室訪問量仍比疫情前的水平低約56%。

市政官員認為，這種回歸是讓員工們適應新市中心的一次機會──市中心作為一個提供藝術和文化的充滿活力的區域，而不是美國企業的延伸。

舊金山經濟和勞動力發展辦公室（Office of Economic and Workforce Development）執行主任菲利普斯（Sarah Dennis Phillips）說：「我們希望人們來到市中心，是因為他們願意待在市中心。如果我們真的要走向混合型的未來，就需要讓市中心成為人們所嚮往的地方，而不僅僅是一項任務。」

根據市長布里德（London Breed）的 「舊金山市中心未來路線圖」（Roadmap to Downtown San Francisco's Future），舊金山正試圖通過加強娛樂活動來吸引員工回到市中心。布里德計畫中的一項內容強調，要找到利用公共空間的創意和娛樂方式。

整個夏天，市政廳在East Cut區十字路口和內河碼頭（Embarcadero）廣場舉辦了國際足聯女子世界杯（FIFA Women's World Cup）的公眾觀看派對。

根據舊金山休閒和公園局（Recreation and Park Department）宣傳經理蒙特斯（Daniel Montes）稱，大約有4000人參加了這一系列活動。

蒙特斯告訴「觀察家」，休閒和公園局的重點是「生活在市中心的社區──居民和家庭」，以及「想方設法把他們從公寓裡帶出來，帶到這些公共空間」。

舊金山正在實施的一些項目，旨在繼續縮小員工、遊客和其他途經市中心的人之間的差距。

下個月，舊金山將開放位於Commercial街和Leidesdorff街交叉口的新公共廣場，Landing at Leidesdorff廣場。白天，這裡將是人們聚集的場所，日落之後，這裡將成為夜生活的首選之地。

菲利普斯說：「我們也非常重視利用一些空置空間進行改造，比如住宅改造，讓更多人住在市中心，或是改造為其他類型的用途，如教育或機構。」