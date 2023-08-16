咳嗽、發燒、胸痛…「裂谷熱」向北加州蔓延

裂谷熱向北加州蔓延。 （美聯社）

從嚴酷的熱浪到不穩定的暴雨，氣候變化對加州 的影響已廣為人知。但鮮為人知的是，這些危機會助長傳染病的北移。據「紀事報」（Chronicles）報導，裂谷熱（valley fever）就是其中一種。

裂谷熱是一種靠生長在土壤中的真菌孢子傳播的呼吸道疾病，長期以來主要集中在亞歷桑那州的沙漠和加州的聖荷昆河谷下遊地區。但在氣溫升高以及與氣候變化相關的降雨和乾旱極端波動的推動下，這種疾病正在更靠北的地區站穩腳跟。

根據加州公共衛生部門數據，加州每年的裂谷熱病例從2001年的不到1500例上升到2019年最高的9000多例。2021年，即有數據可查的最後一年，該州記錄的病例超過8000例。

引起裂谷熱的球孢子菌在風或人類活動（如耕作和建築）掀起的泥土中傳播，人和動物只要吸入一口含有真菌孢子的空氣，就會受到感染。

大約60%感染裂谷熱的人不會生病。患病的人會出現咳嗽、發燒、胸痛或其他類似流感的症狀。但據聯邦疾病防治中心 （CDC）稱，裂谷熱的持續時間往往比大多數病毒感染要長，症狀通常會持續數周或數月。在多達10%的病例中，這種疾病會導致更嚴重或長期的肺部損傷。極少數病例會擴散到身體其他部位，導致腦膜炎甚至死亡。

這種疾病在加州造成的損失並不均衡，近一半的裂谷熱病例發生在被認定為西語裔的人群中。他們中的許多人從事低收入 的農業工作，經常接觸粉塵，而獲得醫療保健的機會較少。老年人、孕婦、免疫系統受損者以及非裔或菲律賓裔患病的風險也較高。

抗真菌藥物可以治療症狀，但沒有疫苗。研究表明，乾旱在傳播山裂谷熱中起著關鍵的作用。當乾旱來臨時，這種疾病的病例就會減少。但在乾旱過後的幾年裡，病例會激增，遠遠超過正常水平。

更多病例開始出現在北加州：2001年，加州57%的縣至少報告了一例裂谷熱病例，大多數報告零病例的縣都位於該州北部；到2021年，這一數字躍升至81%，其中包括許多北部縣。

科學家們將氣候變暖與多種疾病聯繫起來。專家們一致認為，要真正抵禦這些疾病，必須在更大範圍內應對氣溫變暖。