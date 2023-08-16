避免罷工 聖荷西准市府員工加薪

市長馬漢表示，由於市府員工大幅加薪，聖荷西居民「可能會看到」更高的稅收和服務削減。（美聯社）

聖荷西 市議會15日同意為約4500 名市府員工大幅加薪。這是南灣勞工組織的一次重大勝利。如果未能達成加薪協議，代表聖荷西市府逾半員工的工會將在當天開始罷工 。加薪協議仍有待工會會員投票 批准。

與市政府談判的兩個工會：MEF-AFSCME本地101工會，以及IFPTE本地21工會，和市政府達成協議：未來三年，這些員工的薪水增加14.5%至15%（第一年6%，第二年5%，第三年3.5% - 4%），這比市政府6月提出的加薪幅度高了大約3%。

這兩個工會代表在市屬圖書館、公園以及機場等部門工作的員工。工會會員曾投票批准，如果無法達成加薪協議，他們將從15日開始罷工三天。罷工將會打亂許多重要的市政服務。

「感覺很好。」工會談判成員塔克（John Tucker）說，「我知道工會成員很高興重返工作崗位。」

塔克表示，工會成員將於下周投票批准該協議，該協議代表著20多年來最高的薪水增長幅度。聖荷西共約有 7000 名市府員工。

聖荷西市府員工薪水即將上漲之際，整個加州出現了一系列的勞工活動。在聖他克拉拉縣，今年夏天超過1萬2000名政府雇員獲得了歷史性的加薪。在南加州，好萊塢作家和演員正在進行的罷工，開始影響灣區的雇員。

幾個月來，聖荷西的兩個市府員工工會一直辯稱，他們的員工沒有得到足夠的工資，導致市政府許多部門士氣低落。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和預算辦公室主任夏農（Jim Shannon）等市府官員反駁這些說法。他們警告說，加薪可能會導致市政府陷入財務困境，該市多年來一直預算不足。

市長辦公室表示，市議會15日對加薪協議案的投票情況無法立即公佈，因為是在閉門會議中討論表決加薪協議案。

根據上星期預估，工會要求的加薪幅度，並因此導致增加的市府開支，比市政府提出的加薪幅度高出2,390萬元。市府經理辦公室說，因為新的加薪協議，將修改今年6月通過的本年度預算案。

馬漢市長15日表示，由於市府員工大幅加薪，聖荷西居民「可能會看到」更高的稅收和服務削減。圖書館的開放時間、911 緊急求救電話的響應時間等都會受到影響。