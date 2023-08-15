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泰勒絲灣區開唱 矽谷大賺觀光財

編譯組╱綜合報導
泰勒絲在聖他克拉拉的巡迴演唱，為矽谷帶來巨大經濟效益。(Getty Images)
泰勒絲在聖他克拉拉的巡迴演唱，為矽谷帶來巨大經濟效益。(Getty Images)

泰勒絲(Taylor Swift)在李維體育場為期兩天的演唱會，對矽谷經濟產生巨大推動。根據灣區新聞媒體「San Jose Spotlight」報導，分析體育賽事與音樂會活動「Sports Economics, LLC」總裁芮許爾(Dan Rascher)表示，7月28日至29日在李維體育場舉辦泰勒絲巡迴演唱會，共有6萬名歌迷湧入。

芮許爾指出，演唱會聽眾有70%是外地人，人數多於李維體育場活動通常有50%-65%觀眾來自外地。泰勒絲歌迷們透過這位流行音樂歌手的巡演站，在體育場所在地點聖他克拉拉縣花費住宿、餐飲與娛樂約1900萬元，其中有歌迷花數千元購買演唱會門票。

「演唱會帶來約3350萬元的總體經濟影響。」芮許爾表示，與全國其他地區歌迷相較，泰勒絲歌迷們每天的消費高出20%~25%，停留在演唱會地點時間也多出20%。

不過，即便如此，這位11屆葛萊美獎得主，也沒有超級盃具經濟吸引力，2016年在李維體育場舉辦超級杯賽事所產生的相關消費約為2億4000萬元，超級盃將於2026年重返這個49人隊主場。芮許爾認為，持續多天的活動，通常對經濟影響最大。泰勒絲演唱會則是他見過產生經濟效益最大的音樂活動。

然而，聖他克拉拉市、49人隊與李維體育場之間關係，一直存在爭議關係，其中包括宵禁解決干擾鄰居噪音投訴等問題。宵禁要求體育場於平日晚上10時之前熄燈，周五周六宵禁時間為夜晚11時。聖市決策人士2021年底允許每年有五次的非NFL活動、可延長平日宵禁時間至晚間11時。

泰勒絲兩晚演唱會都超過體育場的宵禁時間。聖他克拉拉長期政治顧問羅賓森(Rich Robinson)認為，聖市應該慶祝泰勒絲等演場會活動所帶來的經濟成功，而不是抱怨宵禁。「聖市任命泰勒絲為『一日市長』。我想，很多人都希望她能留任更長時間。聖市因為體育館活動而獲益，每個人都應了解這一點。」

市府官員證實，聖他克拉拉將向泰勒絲的煙火專家Pyrotek Special Effects, Inc.罰款2000元。羅賓森認為，泰勒絲帶來經濟效益明顯可見，但卻因燃放煙火而被處罰款，實在太不合理了。

宵禁 超級盃 灣區

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