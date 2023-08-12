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金山華埠平園公共住房 5警員回歸

記者劉先進／舊金山報導
從9月開始，金山華埠平園社區的公共住房將增加5名駐紮警員，保護社區安全。（記者劉先進／攝影）
從9月開始，金山華埠平園社區的公共住房將增加5名駐紮警員，保護社區安全。（記者劉先進／攝影）

舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）和舊金山警長助理拉薩（David Lazar）對本報表示，從9月開始，將在金山華埠平園社區的公共住房安排5名駐紮警員，保護社區安全。

上世紀50到60年代，平園社區住宅建立，是位於華埠中心的公共住房項目，項目範圍為沿著太平洋大道，東至哥倫布大道，西至跑華街。1978年，針對惡劣的生活條件，許多住客和維權組織還舉行第一次罷交租金行動。已故市長李孟賢當時在華埠擔任住房律師，代表並組織租戶要求改善住房條件和管理。目前平園居民主要是華裔，也包括非裔和穆斯林居民和家庭。

社區組織華協中心介紹說，在1970年代，平園（及其鄰近的北平園）掙扎於管理維修資金不足、犯罪上升，與城市服務和支援脫節的情況。華協中心彼時就開始在社區工作，與居民一起抗議惡劣的條件，並從那時起一直為居民提供人員支持。華協中心於2015年接管了平園的開發和管理。

華協中心社區參與經理彭詠思（Diana Pang）表示，此前因應居民訴求，與社區居民和各組織一起寫信給市議員佩斯金，希望在住房項目增加警員。

佩斯金表示，平園社區的公共住房是金山華埠最重要的社區之一，其中一些可以追溯到50年代。一些較新的住房可以追溯到上世紀70年代，居住著成千上萬的低收入居民，他們是社區的一部分。多年來組織起來，堅持要建設一個更安全和充滿活力的社區。平園公共住房本來有一定數量的駐紮警員，從中央分局調派。但在過去一年，這些警員被分配到其他地方。從9月開始，駐紮社區的警員將回歸，總計5個人，其中包括一位隊長。

他表示，在舊金山歷史上，警員配備水準為1950人，目前有警員1700人，空缺250人。但警局希望增長的目標是2150人或2200人，所以警長史考特此前才提及警員缺口是500人左右。

警長助理拉薩也對本報表示，預計在9月會有4到5個警員入駐平園公共住房，其中包含一名隊長。

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